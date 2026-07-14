#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
477.11
545.58
6.2
Қоғам

Канистрлерге құйып өткізбек болған: Қазақстанда жанармайды заңсыз әкетпек болғандардың жолы кесілді

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 10:38 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысында жыл басынан бері шекара арқылы бензин мен дизель отынын алып өтпек болған жүзге жуық әрекеттің жолы кесілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ирбис ТВ" мәліметіне сүйенсек, көбіне заң бұзушылар жанармайды канистрлерге құйып, жеңіл көліктермен шекарадан өткізуді көздеген.

Бұл ретте, мемлекеттік кірістер органдары шекара маңындағы 15 жанармай құю станциясында бақылау жүргізіп, жанармайдың сатылу көлемін тұрақты бақылауда ұстап отыр.

Соған қарамастан, облыстағы кедендерде заңсыз әкетілмек болған шамамен төрт мың литр жанар-жағармай тәркіленді. Оның 1 мың 390 литрі – бензин, 2 мың 500 литрі – дизель отыны.

Айта кетейік, 2026 жылдың соңына дейін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тыс жерлерге авиациялық керосин, дизель отыны мен мұнай битумын экспорттауға да тыйым салынған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП
11:49, Бүгін
Қазақстанда кәсіпкерлер саны жарты миллионға жуық адамға артты
Заң бұзған адам жауапқа тартылды
09:16, 05 шілде 2024
Маңғыстау облысында есірткі затын заңсыз алып өтпек болған қылмыстың жолы кесілді
Есірткі, ШҚО, Шемонайха, түрме
12:34, 24 қаңтар 2026
ШҚО-да есірткі заттарын колонияға өткізбек болған екі азамат ұсталып, сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян
11:59, Бүгін
Схватка Армана Царукяна и Колби Ковингтона будет титульной в лиге RAF
Представители Федерации хоккея России получили приглашение на выборный конгресс ИИХФ
11:45, Бүгін
Представители Федерации хоккея России получили приглашение на выборный конгресс ИИХФ
Мераб Двалишвили
11:28, Бүгін
"Ты своего дождёшься": Ян предупредил Двалишвили перед потенциальной трилогией
Невилл назвал Беллингема лучшим полузащитником мира после выхода Англии в полуфинал ЧМ
11:15, Бүгін
Невилл назвал Беллингема лучшим полузащитником мира после выхода Англии в полуфинал ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: