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Қоғам

Жыл басынан бері 8 мыңнан алматылыққа арнайы әлеуметтік қызмет көрсетілді

Алматыда 2026 жылдың басынан бері әлеуметтік қолдауға мұқтаж 8 192 тұрғынға арнайы әлеуметтік қызмет көрсетілді. , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 09:47 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда 2026 жылдың басынан бері әлеуметтік қолдауға мұқтаж 8 192 тұрғынға арнайы әлеуметтік қызмет көрсетілді.

Бұл туралы қалалық Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының өкілдері хабарлады.

Арнайы әлеуметтік қызмет ерекше қажеттілігі бар адамдарға, қарттарға, сондай-ақ өмірінде қиындық болып жатқан азаматтарға көрсетіледі.

Стационарлық жағдайда 1 402 адамға қызмет көрсетілді. Жартылай стационарлық форматта 1 399 азамат қажетті көмек алды.

Үй жағдайында 4 614 адамға әлеуметтік қызмет көрсетілді. Оның ішінде жалғыз тұратын зейнеткерлер мен ерекше қажеттілігі бар азаматтар бар.

Бұған қоса, 777 азаматқа, оның арасында тұрақты тұрғылықты жері жоқ адамдарға, тұрмыстағы зорлық-зомбылықтан зардап шеккендерге және өзге де әлеуметтік қолдауға мұқтаж азаматтарға уақытша болу қызметі ұсынылды.

Қалада аталған санаттағы тұрғындарды әлеуметтік қолдау, оңалту және қоғамға бейімдеу жұмыстары жүйелі түрде жалғасып келеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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