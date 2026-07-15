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Қоғам

Алматыда 15 шілдеден бастап бірден 15 автобус бағытының қозғалысы өзгереді: толық тізім

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 11:24 Фото: Zakon.kz
Алматы көлік холдингі қала тұрғындарына бірқатар автобус бағыттарының қозғалыс сызбасы өзгеретіні туралы ескерту жасады. Осыған байланысты алматылықтардан енгізілетін өзгерістерге мұқият назар аудару сұралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласында Батыс кәріз коллекторын салу жобасы аясында Бекешев көшесінің (Әбділдин көшесінен Абай даңғылына дейінгі аралық) бойында құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуіне байланысты 15 шілдеден бастап №14, №22, №26 және №44 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді.

№14

Оңтүстік бағытта:

Абай даңғылы – Мамыр көшесі – Медеубеков көшесі – Төлебеков көшесі – Жандосов көшесі – Бекешев көшесі – Әбділдин көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

Кері бағытта:

Әбділдин көшесі – Бекешев көшесі – Жандосов көшесі – Төлебеков көшесі – Медеубеков көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

№22

Оңтүстік бағытта:

Медеубеков көшесі – Төлебеков көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

Кері бағытта:

Жандосов көшесі – Төлебеков көшесі – Медеубеков көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

№26

Оңтүстік бағытта:

Алатау даңғылы – Абай даңғылы – Мамыр көшесі – Медеубеков көшесі – Төлебеков көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

Кері бағытта:

Жандосов көшесі – Төлебеков көшесі – Медеубеков көшесі – Мамыр көшесі – Абай даңғылы – Алатау даңғылы – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

№44

Оңтүстік бағытта:

Медеубеков көшесі – Төлебеков көшесі – Жандосов көшесі – Бекешев көшесі – Әбділдин көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

Кері бағытта:

Әбділдин көшесі – Бекешев көшесі – Жандосов көшесі – Төлебеков көшесі – Медеубеков көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

Сонымен қатар Төле би көшесін ұзарту жобасы аясындағы құрылыс-монтаж жұмыстарының жүргізілуіне және Әшімов көшесінен Алатау көшесіне дейінгі учаскеде қозғалыстың уақытша шектелуіне байланысты 15 шілдеден бастап №15, №27, №76 және №118 бағыттарының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді.

№15

Солтүстік бағытта:

Әшімов көшесі – Райымбек даңғылы (кері бұрылыс) – Райымбек даңғылы – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

Кері бағытта:

Райымбек даңғылы – Әшімов көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

№27

Солтүстік бағытта:

Алатау даңғылы – Сабденов көшесі – Әшімов көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

Кері бағытта:

Әшімов көшесі – Сабденов көшесі – Алатау даңғылы (кері бұрылыс) – Алатау даңғылы – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

№76

Шығыс бағытта:

Алтын Орда көшесі – Алатау даңғылы – Сабденов көшесі – Әшімов көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

Кері бағытта:

Әшімов көшесі – Сабденов көшесі – Алатау даңғылы (кері бұрылыс) – Алатау даңғылы – Алтын Орда көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

№118

Батыс бағытта:

Әшімов көшесі – Сабденов көшесі – Алатау даңғылы (кері бұрылыс) – Алатау даңғылы – Абай даңғылы – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

Кері бағытта:

Алатау даңғылы – Сабденов көшесі – Әшімов көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

Сондай-ақ Ақан Сері көшесінде (Сейфуллин даңғылынан Шолохов көшесіне дейінгі аралықта) жол жабынына орташа жөндеу жүргізілуіне және көлік қозғалысының толық жабылуына байланысты 15 шілдеден бастап жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін №30, №73, №96, №102, №135 және №138 бағыттарының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді.

№30

Солтүстік бағытта:

Сейфуллин даңғылы – әрі қарай "Алматы-1" теміржол вокзалы соңғы аялдамасына дейін.

Кері бағытта:

"Алматы-1" теміржол вокзалы – Сейфуллин даңғылы – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

№73

Солтүстік бағытта:

Сейфуллин даңғылы – "Алматы-1" теміржол вокзалы соңғы аялдамасына дейін.

Кері бағытта:

"Алматы-1" теміржол вокзалы – Сейфуллин даңғылы – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

№96

Солтүстік бағытта:

Жұмабаев көшесі – Сейфуллин даңғылы – Шолохов көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

Кері бағытта:

Шолохов көшесі – Сейфуллин даңғылы – Жұмабаев көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

№102

Солтүстік бағытта:

Жұмабаев көшесі – Сейфуллин даңғылы – "Алматы-1" теміржол вокзалы соңғы аялдамасына дейін.

Кері бағытта:

"Алматы-1" теміржол вокзалы – Сейфуллин даңғылы – Жұмабаев көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

№135

Солтүстік бағытта:

Жұмабаев көшесі – Сейфуллин даңғылы – "Алматы-1" теміржол вокзалы соңғы аялдамасына дейін.

Кері бағытта:

"Алматы-1" теміржол вокзалы – Сейфуллин даңғылы – Жұмабаев көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

№138

Солтүстік бағытта:

Сейфуллин даңғылы – Жұмабаев көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.

Кері бағытта: өзгеріссіз қалады.

Сонымен қатар Алма-Арасан шағын ауданында жол жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне және "Алма-Арасан кенті" бақылау-өткізу пунктіне дейінгі жол учаскесінің уақытша жабылуына байланысты 15 шілдеден бастап жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін №211 автобус бағытының соңғы аялдамасы уақытша "Талап бойынша" аялдамасына ауыстырылады.

Еске салайық, бұған дейін Алматы тұрғындарына 2026 жылғы 1 шілдеден бастап №244 және №257 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасы өзгеретіні туралы хабарланған болатын.

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