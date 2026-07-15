#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
468.88
534.1
6.04
Қоғам

Денсаулық сақтау министрлігі аптап ыстыққа байланысты қазақстандықтарға ескерту жасады

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 11:32 Фото: unsplash
Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі елде сақталып отырған аптап ыстыққа байланысты тұрғындарға маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрлік мамандарының айтуынша, жылу өтуі – ағзаның қызып кетуінен туындайтын қауіпті жағдай. Әсіресе ыстық ауа райында ағза өз температурасын қалыпты деңгейде ұстай алмай қалады.

"Уақтылы медициналық көмек көрсетілмесе, жылу өтуі миға, жүрекке, бүйрекке және басқа да өмірлік маңызды ағзаларға зақым келтіруі мүмкін. Ауыр жағдайда бұл өлімге де әкелуі ықтимал", – деп мәлімдеді Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.

Министрлік жылу өтудің негізгі белгілерін атады:

  • дене қызуының жоғарылауы;
  • қатты әлсіздік;
  • бас ауруы;
  • бас айналу;
  • жүрек айну;
  • сананың шатасуы немесе естен тану.
"Егер осы белгілер байқалса, дереу жедел жәрдем шақырып, зардап шеккен адамды салқындату шараларын бастау қажет", – деп ескертті ведомство.

Еске салайық, бұған дейін "Қазгидромет" 15 шілдеге арналған дауылды ескерту жариялаған болатын. Синоптиктердің болжамынша, еліміздің бірқатар өңірінде шаңды дауыл, бұршақ, екпінді жел болып, ауа температурасы +42 градусқа дейін көтеріледі.

Айта кетейік, Қазақстанда аптап ыстық бірнеше күннен бері сақталып тұр. Осыған байланысты Алматы мен Шымкентте көшелерді салқындату үшін арнайы техникамен ауаға су шашу жұмыстары жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Аптап ыстыққа байланысты бірнеше өңірде ескерту жасалды
19:24, 25 маусым 2024
Аптап ыстыққа байланысты бірнеше өңірде ескерту жасалды
Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето
17:30, 26 маусым 2026
Алматы тұрғындарына аптап ыстыққа байланысты ескерту жасалды
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
09:59, 07 қазан 2024
Жаңа індет: Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтарға ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Глава судейского департамента КФФ Каштру назначен инспектором УЕФА на матч в Черногории
13:10, Бүгін
Глава судейского департамента КФФ Каштру назначен инспектором УЕФА на матч в Черногории
Камила Оспанова
12:56, Бүгін
Камила Оспанова вырвала победу у узбекской боксёрши в финале чемпионата Азии по боксу
Александр Овечкин с Кубком Стэнли 2018 года
12:34, Бүгін
Сергей Фёдоров считает, что Овечкин стоит того, чтобы НХЛ вывела его номер из обращения
Магомед Анкалаев
12:21, Бүгін
Экс-чемпион UFC Анкалаев пообещал бой топовому нокаутёру Косте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: