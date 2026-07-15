Алматы – Қаскелең тасжолы қалай өзгереді және жаңғырту жұмыстары қашан аяқталады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмаларының орындалуына арналған кеңесте Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Алматыдан Қаскелеңге дейінгі ұзындығы 8 шақырым болатын жол учаскесін сегіз жолаққа дейін кеңейту жобасын таныстырды.
Жоба Қазақстанның Даму банкі арқылы қаржыландырылады.
Жоспарға сәйкес:
- жол сегіз жолаққа дейін кеңейтіледі;
- екі жолайрық салынады;
- тоғыз жерүсті жаяу жүргіншілер өткелі бой көтереді.
Нәтижесінде аталған жол учаскесінің өткізу қабілеті екі есеге артады. Құрылыс жұмыстарын аяқтап, нысанды пайдалануға беру 2027 жылдың желтоқсанына жоспарланған.
Көлік министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің төрағасы Төлеген Әбділлин де жобаның негізгі ерекшеліктеріне тоқталды.
"Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, келесі аптадан бастап Алматы облысындағы Алматы – Қаскелең жол учаскесін жаңғырту жұмыстарын бастаймыз. Жобаның ұзындығы – 8 шақырым. Жоба аясында жол сегіз жолаққа дейін кеңейтіліп, сегіз кері бұрылыс ілмегі мен тоғыз жерүсті жаяу жүргіншілер өткелі салынады. Сонымен қатар жолайрықтардың құрылысы көліктердің кедергісіз әрі тоқтаусыз қозғалуына мүмкіндік береді", – деді комитет төрағасы.
Оның айтуынша, жаңғырту жұмыстарының барлығы 2027 жылдың соңына дейін аяқталады.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласы мен оған жақын орналасқан елді мекен тұрғындарының Алматы – Қаскелең тасжолындағы көлік кептелісіне қатысты шағымдарына назар аударып, жолды кеңейту жобасын дереу бастауды тапсырған болатын.
Осыған байланысты Премьер-министр Олжас Бектенов мердігер ұйымдарға осы аптаның соңына дейін техника мен жұмыс күшін толық жұмылдырып, 20 шілдеде құрылыс жұмыстарын бастау жөнінде тапсырма берді.