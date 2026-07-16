Қазақстанда суару арналарына автоматтандыру жүйесі енгізілуде
Биылғы жылдың қорытындысы бойынша 962 шақырым арнадағы жұмыстарды аяқтау жоспарланған. Бұл шамамен 200 мың гектар суармалы жерді сумен қамтамасыз етуді жақсартып, су ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
2024–2025 жылдары министрлік шамамен 1,5 мың шақырым суару арнасын реконструкциялау және жаңғырту жұмыстарын аяқтады. Атап айтқанда, Еуропалық қайта құру және даму банкімен бірлесіп жүзеге асырылған 46 жоба толық аяқталды, ал тағы 21 нысанда жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Бүгінде жоспарланған 717 шақырым арнаның 502 шақырымы жаңартылды.
Сонымен қатар, Ислам даму банкінің қолдауымен тоғыз жоба жүзеге асырылып жатыр. Осы жобалар аясында жоспарланған 635 шақырым арнаның шамамен 600 шақырымы қайта жаңғыртылды. Бұдан бөлек, 88 ирригациялық нысанды реконструкциялауды қамтитын "Климатқа төзімді су ресурстарын дамыту" жобасы бойынша жұмыстар басталды.
Су инфрақұрылымын цифрландыру негізгі бағыттардың бірі болып қала береді. Елдің оңтүстік өңірлерінде жалпы ұзындығы 968 шақырым болатын 103 арнаны автоматтандыру жұмыстары басталды. Сонымен қатар бұған дейін жаңғыртылған 270 арна су басқару және бақылау жүйелерімен жабдықталуда.
Су ресурстары және ирригация вице-министрі Жандос Сәлімовтің айтуынша, суды есепке алудың заманауи технологияларын енгізуді көздейтін тағы 264 жоба бойынша құжаттама әзірленіп жатыр. Сондай-ақ Қ. Сәтбаев атындағы каналды жаңғырту жалғасуда. Жоба аясында 19 сорғы агрегаты мен 17 трансформаторды ауыстыру жоспарланған.
Бұған дейін Қазақстанда 65 жылдан астам уақыттан бері пайдаланылып келе жатқан суару жүйесінің жаңартылып жатқаны хабарланған болатын.