Қазақстанда 700-ден астам қатесі бар мектеп оқулықтары жаңартылады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша барлық оқулыққа қосымша сараптама жүргізілді. Мектеп оқулықтарының сапасы мәселесі Үкіметтің ерекше бақылауында.
Бұған дейін Премьер-Министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Ғалымқызы Балаева қосымша тексеру барысында мектеп оқулықтарынан 700-ден астам ескерту мен қателік анықталғанын хабарлаған болатын. Осыған байланысты оқулықтарды бекітуге дейін оларды қосымша жетілдіру туралы шешім қабылданды.
Оқу-ағарту министрлігінің басты міндеті – әрбір оқушыны мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясына және білім беру жүйесінің өзекті талаптарына сәйкес келетін сапалы әрі заманауи оқулықтармен қамтамасыз ету.
Қазіргі уақытта баспалармен және сарапшылармен бірлесіп анықталған ескертулерді жою жұмыстары жүргізілуде. Қосымша уақыт оқулықтардың сапасын толық қамтамасыз ету үшін қажет.
Сонымен қатар білім беру ұйымдарын оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету жұмыстары жоспарлы түрде жалғасуда.
"Оқулықтарды жаңарту кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. 2026 жылғы 30 тамызға дейін 3-сыныптарға арналған "Қазақ тілі", "Орыс тілі", "Математика", "Дүниетану", "Әдебиеттік оқу", "Музыка" пәндері бойынша, сондай-ақ 7-сыныпқа арналған "Дүниежүзі тарихы" пәні бойынша оқулықтар сатып алынады." Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі
Оқулықтарды таңдау Etandau.gov.kz электрондық платформасы арқылы жүзеге асырылды. Оның нәтижесі бойынша жергілікті атқарушы органдар өтінімдерді қалыптастырып, баспаларға жолдады. Сонымен қатар өңірлерде оқушылар санының өсуі мен кітапхана қорын жаңарту қажеттілігі ескеріліп, қалған сыныптарға арналған оқулықтарды қосымша сатып алу жүргізілуде.
Аида Ғалымқызы Балаева бұған дейін хабарлағандай, оқулықтарды одан әрі жаңарту да кезең-кезеңімен жүзеге асырылады: 2027 жылғы 1 қаңтарға дейін – 4 және 9-сыныптарға, 2027 жылғы 1 сәуірге дейін – 8-сыныптарға арналған оқулықтар жаңартылады.
Оқу-ағарту министрлігі жергілікті атқарушы органдармен, баспалармен және сарапшылармен бірлесіп, оқушыларды жаңа оқу жылына сапалы әрі заманауи оқулықтармен уақтылы қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдауда. Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі
2026 жылғы 10 маусымда Қазақстанда жүздеген ескерту мен қателік анықталған мектеп оқулықтары қайта қаралатыны белгілі болды. Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаеваның айтуынша, оқулықтар тек сараптаманың формалды талаптарына ғана емес, сонымен қатар мемлекет, қоғам және білім беру жүйесінің заманауи сұраныстарына да сай болуы тиіс.