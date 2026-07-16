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Қоғам

Қазақстанның 10 өңірінде 48 градусқа дейін аптап ыстық болады

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 18:05 Фото: pixabay
Синоптиктер 2026 жылғы 17 шілде, жұма күні Қазақстан аумағында болатын синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарына болжам жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған сәйкес, күндіз Атырау, Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында және Абай облысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде және шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Алматы облысының оңтүстік-шығысында қатты ыстық +35+39°C болады деп күтіледі.

Болжамға сәйкес, Қазақстанның бірден 10 өңірінде күндіз өте қатты ыстық болады:

  • +43+46°C дейін – Маңғыстау, Жамбыл облыстарында,
  • +45+47°C дейін – Қызылорда облысында,
  • +45+48°C дейін – Түркістан облысында,
  • +40+43°C дейін – Алматы облысында,
  • +40+41°C дейін – Жетісу, Ұлытау облыстарында, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарының оңтүстігінде және Абай облысында.
"Атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен республиканың басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз сипатта сақталады, найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Шығыста нөсер жаңбыр жауады, күндіз батыста, солтүстік-батыста, солтүстікте және шығыста бұршақ жауып, дауылды жел соғады", — деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Жауын-шашынсыз ауа райы тек Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында күтіледі.

"Республика бойынша жел күшейеді, елдің оңтүстігінде шаңды дауыл соғады. Түнде және таңертең елдің солтүстік-батысы мен солтүстігінде тұман болады", — деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Болжамға сәйкес, еліміздің бірқатар өңірінде өрт қаупі сақталады:

  • жоғары өрт қаупі – Маңғыстау, Жамбыл, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарында, Ұлытау, Абай, Жетісу облыстарында, Алматы облысының батысында, шығысында, оңтүстігі мен орталығында, Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстік-шығысында, Атырау облысының оңтүстік-шығысы мен солтүстік-шығысында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Ақтөбе облысының батысы, шығысы мен орталығында, Қарағанды облысының оңтүстігі мен шығысында, Қостанай облысының шығысы мен орталығында, Ақмола облысының батысы, оңтүстігі мен шығысында;
  • төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан облыстарында, Жетісу облысының солтүстігі, оңтүстігі мен шығысында, Абай облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, Жамбыл және Қарағанды облыстарының батысы мен солтүстігінде, Алматы облысының солтүстігінде, Павлодар облысының оңтүстік-шығысында, Шығыс Қазақстан облысының солтүстік-батысы, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында, Атырау облысының солтүстік-батысында.
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Айдос Қали
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