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Қоғам

Алматыда 25 тамыздан бастап электрсамокаттарға тротуармен жүруге тыйым салынады

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 21:35 Фото: Zakon.kz
Алматыда электрсамокаттарды пайдалану бойынша енгізілген жаңа талаптар түсіндірілді. Полицияның мәліметінше, жеке мобильділік құралдарын басқаруға қатысты жаңа нормалардың сақталуы арнайы әзірленген жүйе арқылы бақыланады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстанда жалға берілетін электрсамокаттарды пайдалану қауіпсіздігін арттыруға бағытталған жаңа талаптар күшіне енді. Алматы полиция департаментінде өткен брифингте электрсамокаттарды пайдалануға қатысты Жол қозғалысы ережелеріне енгізілген өзгерістер мен оларды қала жолдарында қауіпсіз пайдалануды бақылау тәсілдері таныстырылды.

Жаңа талаптарға сәйкес, электрсамокатпен тротуарда жүруге тыйым салынады. Сонымен қатар жүргізуші куәлігі жоқ азаматтарға электрсамокат басқаруға рұқсат етілмейді. Бұл нормалар биылғы 25 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Полицияның хабарлауынша, аталған талаптардың сақталуын бақылау Алматы полиция департаментінің қызметкерлері рейдтік, профилактикалық және нысаналы іс-шаралар барысында жүзеге асырады.

Сондай-ақ кикшеринг компанияларының жүйесі жүргізуші куәлігі жоқ пайдаланушылардың электрсамокатты жалға алуына жол бермейтіндей етіп бейімделеді.

Полицияның мәліметінше, тексеру жалға беру сервисінің жүйесі арқылы автоматты түрде жүргізіледі.

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Айдос Қали
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