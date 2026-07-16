Алматыда 25 тамыздан бастап электрсамокаттарға тротуармен жүруге тыйым салынады
2026 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстанда жалға берілетін электрсамокаттарды пайдалану қауіпсіздігін арттыруға бағытталған жаңа талаптар күшіне енді. Алматы полиция департаментінде өткен брифингте электрсамокаттарды пайдалануға қатысты Жол қозғалысы ережелеріне енгізілген өзгерістер мен оларды қала жолдарында қауіпсіз пайдалануды бақылау тәсілдері таныстырылды.
Жаңа талаптарға сәйкес, электрсамокатпен тротуарда жүруге тыйым салынады. Сонымен қатар жүргізуші куәлігі жоқ азаматтарға электрсамокат басқаруға рұқсат етілмейді. Бұл нормалар биылғы 25 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
Полицияның хабарлауынша, аталған талаптардың сақталуын бақылау Алматы полиция департаментінің қызметкерлері рейдтік, профилактикалық және нысаналы іс-шаралар барысында жүзеге асырады.
Сондай-ақ кикшеринг компанияларының жүйесі жүргізуші куәлігі жоқ пайдаланушылардың электрсамокатты жалға алуына жол бермейтіндей етіп бейімделеді.
Полицияның мәліметінше, тексеру жалға беру сервисінің жүйесі арқылы автоматты түрде жүргізіледі.