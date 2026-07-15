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Қоғам

Алматы метросында неге электр самокаттары мен басқа да жеке көлік құралдарын алып жүруге тыйым салынды

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 15:26 Фото: freepik
Алматы метрополитенінде электр самокаттарын, электр велосипедтерін және аккумулятормен жұмыс істейтін басқа да жеке қозғалыс құралдарын алып жүруге қойылған тыйымның себебі түсіндірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 15 шілдеде метрополитеннің әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметі енгізілген шектеулердің жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданғанын мәлімдеді.

"Соңғы уақытта метрополитенде электр самокаттарын, монодөңгелектерді және аккумулятормен жабдықталған басқа да құрылғыларды алып жүруге енгізілген шектеулер пойыз қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл құрылғылардың өрт шығу қаупі өте жоғары. Белгілі бір жағдайларда аккумуляторлардың қызып кетуінен "жылулық үдеу" (thermal runaway) процесі басталып, өрт шығуы мүмкін. Сондықтан мұндай құрылғыларды тасымалдауға тыйым салу жолаушылардың қауіпсіздігін сақтау үшін қажет", – деп түсіндірді қызмет өкілдері.

Еске салайық, 2026 жылғы 1 шілдеден бастап Алматы метросында:

  • электр велосипедтерін;
  • электр самокаттарын;
  • велосипедтерді (балалар велосипедінен басқа);
  • скейтбордтарды;
  • электр монодөңгелектерді (моноциклдерді);
  • сондай-ақ өзге де ұқсас жеке қозғалыс құралдарын алып жүруге тыйым салынған.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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