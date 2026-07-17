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Қоғам

Батыс Қазақстан облысы – республикалық спартакиаданың чемпионы

10–17 шілде күндері Көкшетау қаласында жергілікті атқарушы орган қызметкерлері арасында дәстүрлі республикалық спартакиада өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 10:08 Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі
10–17 шілде күндері Көкшетау қаласында жергілікті атқарушы орган қызметкерлері арасында дәстүрлі республикалық спартакиада өтті.

Еліміздің 17 облысы мен 3 республикалық маңызы бар қаласының командалары 10 спорт түрі бойынша бақ сынады.

10–17 шілде күндері Көкшетау қаласында жергілікті атқарушы орган қызметкерлері арасында дәстүрлі республикалық спартакиада өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 10:08

Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

Жарыс қорытындысы бойынша Батыс Қазақстан облысының құрамасы 208 ұпай жинап, жалпыкомандалық есепте көш басынан көрінді.

10–17 шілде күндері Көкшетау қаласында жергілікті атқарушы орган қызметкерлері арасында дәстүрлі республикалық спартакиада өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 10:08

Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

Ақтөбе облысы 196 ұпаймен екінші орынға тұрақтаса, ақмолалық команда 190 ұпаймен үздік үштікті түйіндеді.

10–17 шілде күндері Көкшетау қаласында жергілікті атқарушы орган қызметкерлері арасында дәстүрлі республикалық спартакиада өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 10:08

Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

Бұл жеңіс – облыс спортшыларының, бапкерлері мен команда мүшелерінің қажырлы еңбегі мен бірлігінің жемісі.

Батыс қазақстан облысы – республикалық спартакиаданың чемпионы, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 10:08

Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

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Сурет Айгерим Тарина
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