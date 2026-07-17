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Қоғам

Камбоджа премьер-министрі Қасым-Жомарт Тоқаевты еліне шақырды

Камбоджа премьер-министрі Қасым-Жомарт Тоқаевты еліне шақырды , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 15:26 Сурет: primeminister.kz
Шанхайда өткен Дүниежүзілік жасанды интеллект жөніндегі конференция аясында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Камбоджа Премьер-министрі Хун Манетпен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қазақстан Камбоджамен берік достыққа және өзара құрметке негізделген серіктестікті жоғары бағалайтынын жеткізді.

Қазақстан Президенті екі ел арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастыққа тың серпін беру үшін әлеует мол екенін атап өтті.

Президенттің пікірінше, тауар айналымын арттыратын перспективті бағыттар қатарына ауыл шаруашылығы, тоқыма өндірісі, туризм, құрылыс, тағам өнеркәсібі, көлік-логистика салалары кіреді. Атап айтқанда, еліміз бидай, тыңайтқыш және басқа да аграрлық өнімдер тасымалын ұлғайтуға әзір.

Бұдан бөлек, БҰҰ электрондық үкіметті дамыту индексіндегі үздік 24 елдің сапына енетін Қазақстан озық технология саласындағы тәжірибесімен бөлісе алады.

Өз кезегінде, премьер-министр Хун Манет Камбоджаның Қазақстанмен қарым-қатынасты нығайтуға мүдделі екенін растады.

Ол екі елдің үкіметтері мен іскер топтары арасындағы байланыстарды нығайтудың маңызына тоқталып, бірлескен жобаларға жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екенін жеткізді.

Әңгімелесу барысында Президент пен Премьер-министр жаһандық және аймақтық құрылымдар аясындағы ықпалдастық жөнінде пікір алмасты.

"Қасым-Жомарт Тоқаев АӨСШК қызметіне қолдау көрсеткені үшін Камбоджа тарапына ризашылық білдірді. Сондай-ақ Премьер-министрге Астананың БҰҰ жанынан Халықаралық су ұйымын құру жөніндегі бастама көтергенін айтты". Ақорда

Кездесу соңында Хун Манет Қазақстан президентін өзіне қолайлы уақытта Камбоджаға сапармен келуге шақырды.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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