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Қоғам

Алматының орталығында +40 градус аптапта электр жарығы өшіп қалды

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.07.2026 16:01 Фото: unsplash
18 шілде күні Алматының Алмалы ауданындағы бірқатар тұрғын үйде электр жарығы сөнді. Бұл туралы қала әкімдігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әкімдіктің мәліметінше, технологиялық ақауға байланысты Мұратбаев, Байтұрсынов, Қашғар және Сейфуллин даңғылының аралығындағы аумақта электрмен жабдықтау уақытша тоқтаған.

Оқиға орнында "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ-ның авариялық-қалпына келтіру бригадасы жұмыс істеп жатыр. Мамандар ақаудың себебін анықтап, оны жою жұмыстарын жүргізуде.

Алматы әкімдігінің мәліметінше, электрмен жабдықтау шамамен 30 минут ішінде толық қалпына келтіріледі.

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Айдос Қали
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