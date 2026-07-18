Алматының орталығында +40 градус аптапта электр жарығы өшіп қалды
Фото: unsplash
18 шілде күні Алматының Алмалы ауданындағы бірқатар тұрғын үйде электр жарығы сөнді. Бұл туралы қала әкімдігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әкімдіктің мәліметінше, технологиялық ақауға байланысты Мұратбаев, Байтұрсынов, Қашғар және Сейфуллин даңғылының аралығындағы аумақта электрмен жабдықтау уақытша тоқтаған.
Оқиға орнында "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ-ның авариялық-қалпына келтіру бригадасы жұмыс істеп жатыр. Мамандар ақаудың себебін анықтап, оны жою жұмыстарын жүргізуде.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, электрмен жабдықтау шамамен 30 минут ішінде толық қалпына келтіріледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript