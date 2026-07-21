Алматы тауларында аяғын жарақаттап алған турист құтқарушылардың көмегіне жүгінді
Фото: Zakon.kz
Алматыда Космостанция ауданында турист таулы маршрутпен серуендеу кезінде аяғын жарақаттап алған. Зардап шеккен адам құтқарушыларға өзінің орналасқан жері туралы геолокациясын өздігінен жіберген, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің ақпаратына сүйенсек, оқиға орнына дереу "ҮАШ" бақылау-құтқару бекетінің экипажы аттанды. Оқиға орнына келген құтқарушылар туристі анықтап, жағдайын бағалады және оны Экопостқа дейін алып жүрді.
Белгілі болғандай, оған медициналық көмек қажет болмады.
ТЖМ ескертеді: тауға шығар алдында маршрутты алдын ала жоспарлаңыз, өз күшіңізді дұрыс бағалаңыз және жақындарыңызға жорықтың орны мен уақытын міндетті түрде хабарлаңыз.
Бұған дейін Алматы облысындағы тауларда өрт шыққанын жазғанбыз.
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