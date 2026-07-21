Қазақстанда қандай автокөліктер шығарылады
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Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев 2026 жылғы 21 шілдеде өткен Үкімет отырысында автомобиль өнеркәсібіндегі өндірісті кеңейту жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Ол өткен жылы салада жаңа өндірістік қуаттар іске қосылғанын еске салды.
"Атап айтқанда, жалпы инвестиция көлемі 346 млрд теңгеден асатын KIA Qazaqstan және Astana Motors Manufacturing Kazakhstan атты екі ірі зауыт ашылды. Бұл кәсіпорындар заманауи технологиялармен және автоматтандырылған өндірістік желілермен жабдықталған. Қазіргі таңда оларда 135 өндірістік робот жұмыс істейді. Өндірістік әлеуетті одан әрі арттыру мақсатында 2028 жылға дейін жеңіл және коммерциялық автокөліктер өндірісін кеңейтуге бағытталған жаңа жобаларды іске асыру жоспарланып отыр", – деді Ерсайын Нағаспаев.
Министрдің айтуынша, Мемлекет басшысының Қытайға жасаған сапары аясында автомобиль жасау саласы бойынша бірқатар маңызды келісімдерге қол жеткізілген.
"Атап айтқанда, Li Auto, OMODA және JAECOO автокөліктерін өндіруді ұйымдастыру, SITRAK маркалы жүргізушісіз жүк көліктерін шығару, сондай-ақ BYD компаниясымен бірлесіп жоғары жылдамдықты қуаттау станцияларының желісін дамыту көзделген", – деп толықтырды министр.
Бұған дейін Қазақстанда жаңа энергия көздерін пайдаланатын зияткерлік автокөліктер өндірілетіні хабарланған болатын.
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