#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
470.28
537.53
5.99
Қоғам

Қазақстанда қандай автокөліктер шығарылады

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 11:55 Фото: unsplash
Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев 2026 жылғы 21 шілдеде өткен Үкімет отырысында автомобиль өнеркәсібіндегі өндірісті кеңейту жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол өткен жылы салада жаңа өндірістік қуаттар іске қосылғанын еске салды.

"Атап айтқанда, жалпы инвестиция көлемі 346 млрд теңгеден асатын KIA Qazaqstan және Astana Motors Manufacturing Kazakhstan атты екі ірі зауыт ашылды. Бұл кәсіпорындар заманауи технологиялармен және автоматтандырылған өндірістік желілермен жабдықталған. Қазіргі таңда оларда 135 өндірістік робот жұмыс істейді. Өндірістік әлеуетті одан әрі арттыру мақсатында 2028 жылға дейін жеңіл және коммерциялық автокөліктер өндірісін кеңейтуге бағытталған жаңа жобаларды іске асыру жоспарланып отыр", – деді Ерсайын Нағаспаев.

Министрдің айтуынша, Мемлекет басшысының Қытайға жасаған сапары аясында автомобиль жасау саласы бойынша бірқатар маңызды келісімдерге қол жеткізілген.

"Атап айтқанда, Li Auto, OMODA және JAECOO автокөліктерін өндіруді ұйымдастыру, SITRAK маркалы жүргізушісіз жүк көліктерін шығару, сондай-ақ BYD компаниясымен бірлесіп жоғары жылдамдықты қуаттау станцияларының желісін дамыту көзделген", – деп толықтырды министр.

Бұған дейін Қазақстанда жаңа энергия көздерін пайдаланатын зияткерлік автокөліктер өндірілетіні хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину
12:42, Бүгін
Қазақстанда автокөлік бағасы қалай өзгерді
Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки
11:45, Бүгін
Қазақстанда жылына 500 жүк көлігі шығарылады
Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля
11:06, Бүгін
Автоөнеркәсіптегі жаңа жобалар: Үкімет бамперлер мен дөңгелек дискілерін шығару жоспарын таныстырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дмитрий Бивол
13:48, Бүгін
Дмитрий Бивол освободил пояс WBO и проведёт трилогию с Артуром Бетербиевым: версия Хирна
Жанибек Алимханулы
13:20, Бүгін
"Я не живу прошлым": Алимханулы пообещал фанатам захватывающую карьеру в новом весе
Жания Бекмухамбетова
13:07, Бүгін
Казахстанская теннисистка выиграла международный турнир в Узбекистане
Криштиану Роналду отреагировал на публикацию с критикой сборной Аргентины и ФИФА
12:47, Бүгін
Криштиану Роналду отреагировал на публикацию с критикой сборной Аргентины и ФИФА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: