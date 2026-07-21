#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
470.28
537.53
5.99
Қоғам

Қазақстанда 1 қыркүйектен бастап автокөліктердің "сұр" импортын тежеу күшейтілмек

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 12:11 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылғы 21 шілдеде өткен Үкімет отырысында 1 қыркүйекке дейін Қазақстанға автокөліктерді заңсыз әкелудің алдын алу үшін кедендік әкімшілендіру мен техникалық реттеудің жаңа тәсілдерін енгізуді тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Үкімет басшысы қолда бар мәліметтерге сәйкес, елімізге көлік құралдарын заңсыз әкелу фактілері әлі де тіркеліп жатқанын айтты.

"Көп жағдайда мұндай көліктер техникалық және экологиялық талаптарға сәйкес келмейді. Бұған кеден заңнамасы нормаларын қолданудағы олқылықтар да себеп болып отыр. Қаржы министрлігі Өнеркәсіп және құрылыс министрлігімен бірлесіп, 10 күн ішінде елге автокөліктердің заңсыз ("сұр") әкелінуіне жол бермеу жөніндегі кешенді шараларды әзірлеуі қажет. Қолданыстағы заңнама нормаларын түсіндіруге қатысты нақты әрі бірыңғай ұстаным қалыптастырылуы тиіс", – деді Олжас Бектенов.

Ол кедендік әкімшілендіру мен техникалық реттеудің жаңа тәсілдері биылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілуі қажет екенін атап өтті.

Сонымен қатар Премьер-министр халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуді тапсырды.

Бұған дейін Қазақстанда қандай автокөліктер өндірілетіні белгілі болған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик
14:04, Бүгін
Қазақстан 2026 жылы 190 мың автокөлік шығаруды жоспарлап отыр
Олжас Бектенов
15:14, 21 қаңтар 2026
Бектенов Салық кодексінің нормаларын жүйелі әрі жедел талдауды тапсырды
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге
12:42, 01 шілде 2026
Қазақстан 2026 жылы 55 миллиард доллардан астам инвестиция тартуды жоспарлап отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дмитрий Бивол
13:48, Бүгін
Дмитрий Бивол освободил пояс WBO и проведёт трилогию с Артуром Бетербиевым: версия Хирна
Жанибек Алимханулы
13:20, Бүгін
"Я не живу прошлым": Алимханулы пообещал фанатам захватывающую карьеру в новом весе
Жания Бекмухамбетова
13:07, Бүгін
Казахстанская теннисистка выиграла международный турнир в Узбекистане
Криштиану Роналду отреагировал на публикацию с критикой сборной Аргентины и ФИФА
12:47, Бүгін
Криштиану Роналду отреагировал на публикацию с критикой сборной Аргентины и ФИФА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: