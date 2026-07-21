#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.28
537.53
5.99
Қоғам

Білім беру гранттары конкурсына қанша талапкер өтініш тапсырды

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 17:37 Фото: magnific
Білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін 127 мыңға жуық талапкер өтініш тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл былтырғымен салыстырғанда 14 мыңға артық. 2025 жылы конкурсқа қатысу үшін 113 мың өтініш қабылданған болатын.

"Биыл бакалавриатқа түсу үшін 75 мыңнан астам грант бөлініп отыр. Гранттардың басым бөлігі (60%) инженерлік бағыттағы мамандықтарға, 20% – педагогикалық мамандықтарға, 20% – басқа салаларға еңбек нарындағы қажеттілікті ескере отырып берілді", – делінген хабарламада.

Кейінгі бірнеше жыл бойы ең сұранысқа ие білім беру бағыттары бойынша талапкерлердің таңдауы өзгеріссіз қалып отыр. Өтініштердің көпшілігі "Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары", "Педагогикалық ғылымдар" және "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" сияқты бағыттарға берілді. Қабылдау науқанының нәтижесіне сәйкес болашақ аудармашылар, дипломаттар, заңгерлер, психологтар және мұғалімдер арасында бір гранттық орынға ең үлкен конкурс күтілуде.

Гранттар тағайындау жөніндегі шешімді Республикалық конкурстық комиссия қабылдайды. Оның құрамына мемлекеттік органдардың және қоғамдық ұйымдардың өкілдері, қоғам белсенділері кіреді.

Грант иегерлерінің тізімі 10 тамызға дейін жарияланады.

Ал жоғары оқу орындарына қабылдау 25 тамызда аяқталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Документы, папки, справки, бумаги, дела
11:56, 13 шілде 2026
Қазақстанда жоғары оқу орындарына білім гранттарын тағайындау конкурсына өтініш қабылдау басталды
Қанша қазақстандық талапкер грант конкурсына құжат тапсырды
15:30, 16 шілде 2024
Қанша қазақстандық талапкер грант конкурсына құжат тапсырды
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
14:00, 31 желтоқсан 2025
2026 жылғы қаңтардағы ҰБТ-ға қанша талапкер қатысады - өтініш қабылдау аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Раджабали Шайдуллаев
17:48, Бүгін
Анонсирован бой, где кыргыз Шайдуллаев объединит пояса Rizin и PFL против Макки
Португальская бригада арбитров обслужит матч &quot;Омония&quot; - &quot;Кайрат&quot; в Лиге чемпионов
17:36, Бүгін
Португальская бригада арбитров обслужит матч "Омония" - "Кайрат" в Лиге чемпионов
Колби Ковингтон
17:19, Бүгін
Колби Ковингтон хочет защитить титул в незамедлительном реванше с Арманом Царукяном
Болельщики
16:55, Бүгін
"США провели самый безопасный чемпионат мира в истории": директор ФБР о ЧМ-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: