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Қоғам

Қазақстан құрамасы Халықаралық математикалық олимпиадада алты медаль жеңіп алды

Қазақстан құрамасы Халықаралық математикалық олимпиадада алты медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 20:32 Сурет: Оқу-ағарту министрлігі
2026 жылғы 13-21 шілде аралығында Қытай Халық Республикасының Шанхай қаласында 67-ші Халықаралық математикалық олимпиада (International Mathematical Olympiad, IMO) өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемдегі ең беделді әрі ең көне зияткерлік білім жарыстарының біріне 117 мемлекеттен 700-ге жуық дарынды оқушы қатысты.

Олимпиада қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы 3 күміс және 3 қола медаль жеңіп алды.

Күміс медаль иегерлері:

  • Тимур Мұрат – Алматы қаласындағы "Haileybury Almaty" халықаралық мектебінің 12-сынып оқушысы;
  • Әли Еркебұланұлы – Алматы қаласындағы "NURORDA" мектеп-лицейінің 11-сынып оқушысы;
  • Батырхан Бейганов – Республикалық физика-математика мектебінің 10-сынып оқушысы.

Қола медаль иегерлері:

  • Ерасыл Алтынбек – Алматы қаласындағы "NURORDA" мектеп-лицейінің 11-сынып оқушысы;
  • Марғұлан Шарел – Астана қаласындағы Spectrum халықаралық мектебінің 12-сынып оқушысы;
  • Амирлан Аманжолов – Алматы қаласындағы "Haileybury Almaty" халықаралық мектебінің 12-сынып оқушысы.

Құрама жетекшілері:

  • Асылбек Әбдіәшімұлы Исахов – Қазақстан-Америка еркін университетінің президенті;
  • Қанат Қайратұлы Сатылханов – халықаралық және республикалық олимпиадалардың бірнеше дүркін жүлдегері.

Халықаралық математикалық олимпиада 1959 жылдан бері өткізіліп келе жатқан әлемдегі ең беделді әрі ең көне пәндік олимпиадалардың бірі. Қазақстан бұл білім додасына 1992 жылдан бері тұрақты қатысып келеді.

Осы уақыт ішінде ұлттық құрама олимпиадаға 34 рет қатысып, 16 алтын, 54 күміс және 86 қола медаль, сондай-ақ 30 Құрмет грамотасын иеленді. Бұл қазақстандық оқушылардың жоғары дайындық деңгейін, педагогтердің жүйелі еңбегін және Қазақстанның халықаралық олимпиадалық қозғалыстағы берік орнын тағы бір мәрте айқын көрсетті.

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Айдос Қали
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