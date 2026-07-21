#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.59
536.22
5.96
Қоғам

"Құдды торнадодай": Павлодар облысындағы ауылдың бір бөлігін дауыл ойрандады

&quot;Құдды торнадодай&quot;: Павлодар облысындағы ауылдың бір бөлігін дауыл ойрандады, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 22:12 Видео скрині
Павлодар облысындағы Қонырөзек ауылына жаңбырмен қатар жойқын дауыл соқты. Жергілікті тұрғындар құйынға теңеген қатты жел үйлердің шатырын ұшырып, қоршауларды құлатып, елді мекенді жарықсыз қалдырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 21 шілдеде Павлодар-онлайн басылымының куәгерлерге сілтеме жасап хабарлауынша, дауылды жел ғимараттардың шатырларын жұлып, ағаштарды құлатып, байланыс желілерін үзген.

Кейбір тұрғындардың қоршауы мен қақпасы қираса, жеңіл құрылыстар ауаға ұшып кеткен.

"Бір тұрғынның қаңқалы бассейнін жел ұшырып әкетті. Тағы бір әйел табиғаттың тосын мінезі кезінде есікті жаппақ болғанда жеңіл жарақат алды", – делінген хабарламада.

Бірнеше тұрғын үйге айтарлықтай зақым келген. Қазіргі уақытта ауыл электр жарығынсыз отыр.

Бұл ақпаратты Қонырөзек ауылдық округінің әкімдігі растады. Жергілікті биліктің мәліметінше, дауыл бүкіл ауылды емес, тек тар жолақпен өткендіктен, елді мекеннің бір бөлігіне ғана зиян келтірген.

"Жел тар жолақпен өтті, сондықтан бүкіл ауыл емес, тек бір бөлігін ғана қамтыды. Қазір келтірілген шығын көлемі бағаланып жатыр. Оқиға орнында ТЖД қызметкерлері мен аудан басшылығы жұмыс істеп жатыр. Электр жарығын мүмкіндігінше тезірек қалпына келтіруге күш салып жатырмыз", – деді ауылдық округ әкімі Айтолқын Қайырова.

Оның айтуынша, тұрғындар арасында ауыр зардап шеккендер жоқ.

Сондай-ақ ауылдық округ әкімінің мәліметінше, тұрғын үйлерден бөлек бір әлеуметтік нысан да зардап шеккен. Атап айтқанда, жергілікті мәдениет үйінің шатыры шамамен 30 пайызға бүлінген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жанатас қаласында дауыл қатты күшпен соқты. 2026 жылғы 6 ақпан күні таңертең қатты жел қала көшелерінде үйлердің шатырларын ұшырып, сымдарды үзіп, ағаштарды сындырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
13:16, 06 ақпан 2026
Жаңатастағы дауыл: тұрғындарға үйлерінен шықпауға кеңес берілді
Екібастұзда жойқын желден балабақша аумағындағы шатыр құлап түсті
21:01, 13 наурыз 2026
Екібастұзда жойқын желден балабақша аумағындағы шатыр құлап түсті
Шығыс Қазақстан облысындағы апат салдарынан ауылдың 10 мың тұрғыны жарықсыз қалды
09:58, 22 шілде 2023
Шығыс Қазақстан облысындағы апат салдарынан ауылдың 10 мың тұрғыны жарықсыз қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: Top Rank
00:10, 22 шілде 2026
WBO вынесла официальное решение по Жанибеку Алимханулы
Фото: UFC
23:34, 21 шілде 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал свою символическую сборную ЧМ‑2026 по футболу
Фото: ФК &quot;Сабах&quot;
23:01, 21 шілде 2026
Стас Покатилов помог "Сабаху" обыграть КуПС в Лиге чемпионов
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
22:34, 21 шілде 2026
Уразбахтин оценил готовность "Кайрата" к матчу Лиги чемпионов с "Омонией"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: