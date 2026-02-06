Жаңатастағы дауыл: тұрғындарға үйлерінен шықпауға кеңес берілді
Жаңатас қаласында дауыл қатты күшпен соқты. 2026 жылғы 6 ақпан күні таңертең қатты жел қала көшелерінде үйлердің шатырларын ұшырып, сымдарды үзіп, ағаштарды сындырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қорқынышты көріністерді әлеуметтік желілерде жергілікті тұрғындар белсенді бөлісуде.
Жамбыл облысы, Сарысу ауданы әкімдігінің хабарлауынша:
"6 ақпандағы қатты желге байланысты кейбір көпқабатты үйлердің шатырлары ұшырылған. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында тұрғындарға қажет болмаса көшеге шықпауға, сондай-ақ қала ішінде жүріс-тұрыс кезінде абай болуға кеңес береміз", – делінген хабарламада.
Сонымен қатар, ауа райының қолайсыздығына байланысты қалалық мектептердің оқушыларының оқу кестесі өзгертілді.
"Қала мектептеріндегі таңғы сменадағы сабақтар қашықтан оқыту форматына ауыстырылды", – деп хабарлады ведомство.
Сол уақытта Абай облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі де тұрғындарды ауыр ауа райына байланысты сақтыққа шақырды. Күшті боран мен қарлы дауыл салдарынан автожолдар жабылды. Ұқсас жағдай Қарағанды облысында да байқалуда.
