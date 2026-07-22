ҰҚК шекарада анықталған заңбұзушылықтарға қатысты алаңдатарлық статистиканы жариялады
Фото: gov4c.kz
2026 жылдың басынан бері Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) Шекара қызметінің қызметкерлері мемлекеттік шекараны жалған немесе бөтен құжаттар арқылы кесіп өтудің 200 әрекетінің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның 2026 жылғы 22 шілдеде мәлімдеуінше, өткізу пункттерінде жалған құжаттарды немесе үшінші тұлғалардың деректері көрсетілген құжаттарды пайдаланатын адамдарды анықтау жұмыстары тұрақты түрде жүргізіледі.
"Заңбұзушылардың басым бөлігі мемлекеттік шекараны жалған визалармен немесе басқа адамдардың атына рәсімделген құжаттармен кесіп өтпек болған. Мұндай жағдайлар көбіне мемлекеттік шекараның оңтүстік учаскелерінде және халықаралық әуежайларда тіркелді", – деп хабарлады ҚР ҰҚК баспасөз қызметі.
Салыстыру үшін айта кетсек, 2025 жылы осындай 661 құқық бұзушылық анықталған.
Мамандар мемлекеттік шекараны кесіп өту кезінде жалған немесе бөтен құжаттарды пайдалану қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын тағы бір мәрте ескертті.
Айта кетейік, бұған дейін туристер үшін жағымды жаңалық белгілі болды: Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы өткізу пункттерінің жұмыс уақыты ұзартылды.
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