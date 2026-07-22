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Қоғам

Жамбыл облысында полиция алаяқтықтың бірнеше дерегін тергеп жатыр

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 13:46 Фото: Zakon.kz
Тараз қаласының полициясына мемлекеттік қайтарымсыз грант рәсімдеуге көмектесемін деген алаяқтың құрбаны болған үш ер адам жүгінді.

Келтірілген жалпы материалдық шығын 3,1 миллион теңгеден асты. Тергеу барысында анықталғандай, 2026 жылдың ақпан айында жәбірленушілер әлеуметтік желілердің бірінен жеке кәсіп ашуға немесе кәсіпкерлік қызметін дамытуға арналған ірі мемлекеттік грантты рәсімдеуге көмектесу туралы жарнаманы көрген.

Ұсынысқа қызығушылық танытқан олар көрсетілген сілтеме арқылы өтіп, кейін мессенджерде хат алмасуды жалғастырған. Өзін мемлекеттік бағдарламалар бойынша маман ретінде таныстырған әйел бұған дейін көптеген азаматқа қайтарымсыз грант алуға көмектескенін айтқан.

Жеке деректерін тексергеннен кейін ол әрбір жәбірленушіге 13–13,6 миллион теңге көлемінде қаржыландыру мақұлданғанын хабарлаған. Одан кейін әйел жеке кәсіпкер ретінде тіркелу, қажетті құжаттарды рәсімдеу, конкурсқа қатысу, комиссиялық төлемдер мен басқа да міндетті шығындарды өтеу қажет деген түрлі сылтаулармен азаматтарды ақша аударуға көндірген.

Әйелдің уәдесіне сенген жәбірленушілер көрсетілген банк шоттарына 1 285 000 теңге, 1 090 400 теңге және 803 000 теңге аударған. Ақшаны алғаннан кейін күдікті құжаттардың қаралып жатқанын, конкурстан сәтті өткендерін және грант қаражаты жуық арада олардың шоттарына түсетінін айтып, сендіруін жалғастырған. Алайда, уәде етілген грант берілмеген.

Біраз уақыттан кейін әйел байланысқа шығуды тоқтатып, осыдан кейін жәбірленушілер полицияға арызданған. Аталған фактілер бойынша қылмыстық істер тіркелді. Оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.

Полиция азаматтарды әлеуметтік желілердегі осындай жарнамаларға сенбеуге, бейтаныс адамдарға ақша аудармауға және ақпаратты тек ресми дереккөздер арқылы тексеруге шақырады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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