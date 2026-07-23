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Қоғам

Зейнетақы аннуитеті бойынша мұрагерлердің құқығын күшейтетін өзгерістер ұсынылды

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 14:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі зейнетақы аннуитеті шарттарын жасасу және орындау қағидаларына өзгерістер енгізу туралы құжат әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, жобаға сәйкес, зейнетақы аннуитеті шартында көрсетілген тұлғаның, ал ондай тұлға болмаған жағдайда мұрагерлердің сақтанушы көзі тірісінде алып үлгермеген кепілдендірілген сақтандыру төлемдерін (бар болған жағдайда) алу құқығын бекіту ұсынылады.

Сонымен қатар сақтанушының зейнетақы жинағы жеткіліксіз болған жағдайда сақтандыру сыйлықақысын өз қаражаты есебінен төлеу тәртібі, сондай-ақ пайда алушыны ауыстыру немесе сақтандыру талаптарына әсер етпейтін дербес мәліметтерді өзектендіру кезінде шартқа өзгерістер енгізу рәсімі нақтыланады.

Бұдан бөлек, сақтанушының бір сақтандыру ұйымынан екіншісіне ауысу рәсімі жеңілдетіледі. Ол үшін зейнетақы аннуитеті шартының қағаз нұсқасын ұсыну талабы алып тасталады. Қажетті мәліметтер бірыңғай сақтандыру деректер базасы арқылы алмасатын болады.

Агенттіктің түсіндіруінше, құжаттың мақсаты – зейнетақы аннуитетінің үлгілік шартын Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінің талаптарына сәйкестендіру, заңнамадағы өзгерістерді ескере отырып оның ережелерін жетілдіру және жүйеге қатысушылар арасындағы өзара іс-қимыл үдерістерін цифрландыру.

Жобаны 2026 жылғы тамыз айында қабылдау жоспарланып отыр.

Құжат 2026 жылғы 6 тамызға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

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