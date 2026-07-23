#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.65
533.26
5.96
Қоғам

Астанадағы нөсерден кейін әкімдік ресми мәлімдеме жасады

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 18:06 Фото: unsplash
Астана әкімдігінің баспасөз қызметі қалада болған күшті нөсерден кейінгі жағдайға қатысты түсініктеме берді. Жауын салдарынан көшелерді су басып, көлік қозғалысында қиындықтар туындаған, деп хабарлайды Zakon.kz/

Әкімдіктің 2026 жылғы 23 шілдедегі ресми мәлімдемесінде:

"Толассыз жауған жауын-шашынға, оның ішінде нөсерлі жаңбырға байланысты қаланың коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Қаланың жаңбыр суын бұру жүйесі мен тазарту құрылыстары жауын көлемін қабылдап үлгеріп жатыр", – делінген.

Ведомство кейбір учаскелерде уақытша шағын су жиналғанын атап өтті.

"Жауын-шашын көлемі бір мезетте көп түскен жағдайда жаңбыр суын бұру жүйесі суды орта есеппен 40 минуттан 1 сағатқа дейінгі уақытта қабылдайды", – деп хабарлады Астана әкімдігінің баспасөз қызметі.

Сондай-ақ әкімдік коммуналдық қызметтер коллекторлар мен су қабылдағыштарды тұрақты түрде тазалау, құбырларды бумен өңдеу, жаңбыр суын бұру жүйелері мен тазарту нысандарын салу жұмыстарын жүргізіп жатқанын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанадағы нөсер жауын: әкімдік мәлімдемесі
20:15, 02 тамыз 2024
Астанадағы нөсер жауын: әкімдік мәлімдемесі
Алматы әкімдігі мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоровтың сынына жауап берді
10:49, 15 сәуір 2025
Алматы әкімдігі мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоровтың сынына жауап берді
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
10:26, 12 ақпан 2026
Шымкентте болған қайғылы оқиғадан кейін әкімдік мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НХЛ
18:33, Бүгін
"Барыс" заключил контракт с экс-голкипером системы "Вашингтона" Хантером Шепардом
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта МТС РК
18:27, Бүгін
Ясмина Исламова стала бронзовым призёром ЧА-2026 по артистическому плаванию
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК
18:11, Бүгін
Виктор Друзин завоевал "золото" на чемпионате Азии по артистическому плаванию
Генсек КФФ Скотт Манн открыл учебный семинар для судей Премьер-лиги в Астане
17:58, Бүгін
Генсек КФФ Скотт Манн открыл учебный семинар для судей Премьер-лиги в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: