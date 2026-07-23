Астанадағы нөсерден кейін әкімдік ресми мәлімдеме жасады
Фото: unsplash
Астана әкімдігінің баспасөз қызметі қалада болған күшті нөсерден кейінгі жағдайға қатысты түсініктеме берді. Жауын салдарынан көшелерді су басып, көлік қозғалысында қиындықтар туындаған, деп хабарлайды Zakon.kz/
Әкімдіктің 2026 жылғы 23 шілдедегі ресми мәлімдемесінде:
"Толассыз жауған жауын-шашынға, оның ішінде нөсерлі жаңбырға байланысты қаланың коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Қаланың жаңбыр суын бұру жүйесі мен тазарту құрылыстары жауын көлемін қабылдап үлгеріп жатыр", – делінген.
Ведомство кейбір учаскелерде уақытша шағын су жиналғанын атап өтті.
"Жауын-шашын көлемі бір мезетте көп түскен жағдайда жаңбыр суын бұру жүйесі суды орта есеппен 40 минуттан 1 сағатқа дейінгі уақытта қабылдайды", – деп хабарлады Астана әкімдігінің баспасөз қызметі.
Сондай-ақ әкімдік коммуналдық қызметтер коллекторлар мен су қабылдағыштарды тұрақты түрде тазалау, құбырларды бумен өңдеу, жаңбыр суын бұру жүйелері мен тазарту нысандарын салу жұмыстарын жүргізіп жатқанын мәлімдеді.
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