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Қоғам

Құрылтай сайлауына арналған бюллетеньдегі партиялардың реті қалай орналасады

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 18:49 Фото: Zakon.kz
23 шілдеде Орталық сайлау комиссиясында Қазақстан Республикасы Құрылтайы депутаттарын сайлауға арналған сайлау бюллетенінде саяси партиялардың орналасу ретін анықтау бойынша жеребе тарту рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жеребе қорытындысына сәйкес, сайлау бюллетенінде партиялар мынадай ретпен орналасады:

  • "Әділет" партиясы;
  • Қазақстанның демократиялық партиясы;
  • "Байтақ" жасылдар партиясы;
  • Қазақстан Халық партиясы;
  • "Ауыл" партиясы;
  • "Ақ жол" демократиялық партиясы;
  • Respublica партиясы.

Еске салайық, бұған дейін Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай сайлауына 545 кандидатты тіркегенін хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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