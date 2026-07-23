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Қоғам

ҰТО "грантқа түсіреміз" деген хабарламаларға қатысты ескерту жасады

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 19:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ұлттық тестілеу орталығы әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде таралып жатқан кешенді тестілеуге қатысты жалған ұсыныстарға байланысты талапкерлер мен ата-аналарды сақ болуға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық тестілеу орталығы кейінгі уақытта әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде "кешенді тестілеуден өткізіп береміз", "грантқа түсіріп береміз", "тест сұрақтарының жауаптары бар" деген мазмұндағы жалған хабарламалар жиілеп кеткенін мәлімдеді.

Орталық мұндай ұсыныстардың барлығы алаяқтық әрекет екенін атап өтіп, азаматтарды күмәнді ақпаратқа сенбеуге және алаяқтардың арбауына түспеуге шақырды.

ҰТО мәліметінше, кешенді тестілеуге қатысатын әр талапкер үшін жеке тест нұсқасы қалыптастырылады. Сондықтан интернетте таралатын "тест сұрақтары" немесе "дайын жауаптар" нақты тест тапсырмаларымен сәйкес келеді деген ақпарат шындыққа жанаспайды.

Сондай-ақ орталық тест материалдарын заңсыз тарату фактілері анықталған жағдайда уәкілетті органдармен бірлесіп тиісті шаралар қабылданатынын ескертті.

Бұдан бөлек, тест тапсырмалары Ұлттық тестілеу орталығының зияткерлік меншігі болып саналады. Оларды заңсыз жариялау немесе тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкелетіні атап өтілді.

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Айдос Қали
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