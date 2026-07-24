#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
465.74
531.08
5.92
Қоғам

Сайлау кезінде әлеуметтік сауалнама жүргізудің талаптары аталды

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 09:48 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 23 шілдеде ОСК отырысында ведомство мүшесі Ләззат Сүйіндік сайлау науқаны кезінде әлеуметтік сауалнамаларды кімдердің жүргізуге құқылы екенін еске салып, сондай-ақ олардың нәтижелерін жариялауға қойылатын тыйымның қай кезден бастап күшіне енетінін түсіндірді.

Оның айтуынша, "Сайлау туралы" Конституциялық заңның 28-бабына сәйкес, қоғамдық пікірге қатысты әлеуметтік сауалнамаларды тек Орталық сайлау комиссиясында тіркелген заңды тұлғалар ғана жүргізе алады.

"Әлеуметтік сауалнамаларды өткізуге қойылатын нақты талаптар бар. Ең алдымен, біз компанияның қоғамдық пікірге сауалнама жүргізу саласында кемінде бес жылдық тәжірибесі бар-жоғын қараймыз. Сонымен қатар ұйым сауалнаманы жүргізуге қатысатын мамандар туралы мәліметтерді, олардың осы саладағы тәжірибесін, сауалнама өткізілетін өңірлерді және қолданылатын талдау әдістерін ұсынуы тиіс. Сауалнама нәтижелерін жариялайтын бұқаралық ақпарат құралдары мен онлайн-платформалар сауалнаманы жүргізген заңды тұлғаның атауын, оған тапсырыс беріп, қаржыландырған тұлғаларды, сауалнама өткізілген уақытты, ақпарат жинау әдісін, қойылған сұрақтың нақты тұжырымын, сауалнамаға қатысқан адамдардың санын және нәтижелердің ықтимал қателік коэффициентін міндетті түрде көрсетуі қажет. Мұның барлығы "Сайлау туралы" Конституциялық заңның 28-бабында белгіленген талаптар", – деді Ләззат Сүйіндік.

Оның сөзінше, сайлауға немесе кандидаттар мен саяси партияларға дауыс беруге қатысты әлеуметтік сауалнамалардың нәтижелерін, болжамдарды және өзге де зерттеу қорытындыларын дауыс беру күніне дейінгі бес күн ішінде, сондай-ақ сайлау өтетін күні жариялауға қатаң тыйым салынады.

Бұған дейін азаматтардың 70,3%-ы Құрылтай сайлауында дауыс беруге ниетті екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
19:17, 23 шілде 2026
Қазақстанда сайлауалды үгіт-насихат жаңа ережелермен басталды
Құрылтай сайлауы, партиялар, сайлау жарнасы
18:21, 14 шілде 2026
Құрылтай сайлауында қай партиялар сайлау жарнасын төлейді
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
18:44, 23 шілде 2026
Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай сайлауына 545 кандидатты тіркеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
От выхода в КПЛ до последнего места: как &quot;Иртыш&quot; оказался на грани вылета
13:29, Бүгін
От выхода в КПЛ до последнего места: как "Иртыш" оказался на грани вылета
Айдос Султангали
13:29, Бүгін
Определилась задача мужской сборной Казахстана по греко-римской борьбе на домашнем ЧМ-2026
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
13:10, Бүгін
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
12:49, Бүгін
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: