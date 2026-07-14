Құрылтай сайлауында қай партиялар сайлау жарнасын төлейді
Сурет: Zakon.kz
Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Михаил Бортник 2026 жылғы 14 шілдеде ОСК отырысында Құрылтай депутаттарының алдағы сайлауында сайлау жарнасын екі партия төлейтінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спикер сайлауға қатысатын және сайлауға қатысу үшін құжаттар тапсырған партиялар өз кандидаттары үшін сайлау жарнасын төлейтінін айтты.
"Сайлау туралы" Конституциялық заңның 88-бабына сәйкес, партиялық тізімдерді ұсынған саяси партиялар саяси партиялардың қаражатын Орталық сайлау комиссиясының есеп-шотына аударады. Бұл жарнаның мөлшері заңмен нақты анықталған, яғни партиялық тізімге енгізілген әрбір адам үшін ең төменгі жалақының 15 еселенген мөлшері. Сайлау жарнасын алдыңғы сайлауда сайлаушылардың 5 және одан да көп пайызын иеленген саяси партиялар төлемейді", деп сөзін толықтырды ол.
Бұл ретте өткен сайлауда 1%-дан 3%-ға дейін дауыс алған "Байтақ" партиясы мысал ретінде алға тартылды.
"Бұл жағдайда партия сайлау жарнасының 70%-ын төлейді. Дәлірек айтсақ, өткен сайлауда "Байтақ" партиясы дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың жалпы санының 2,3% дауысына ие болды. Бүгіндері партиялық тізіміне 47 адам кірген "Байтақ" саяси партиясы әр адамға 892 500 теңгеден жарна енгізді. Осылайша, "Байтақ" партиясы Орталық сайлау комиссиясының есеп-шотына 41 947 500 теңге сомасында сайлау жарнасын аударды", деп сөзін жалғастырды Бортик.
Журналистер алдағы сайлауда қандай партиялар сайлау жарнасын төлейтінін сұрады.
"Сайлауға қатысатын партия өз кандидаттары үшін толық сайлау жарнасын төлеуді міндеттейтін тағы бір заң бар. Сайлауға бірінші рет қатысып отырған "Әділет" партиясы да толық сайлау жарнасын аударады", деп сөзін түйіндеді Бортик.
Бұған дейін Құрылтай сайлауына бөлінген қаражат қайда және қалай жұмсалатыны айтылған.
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