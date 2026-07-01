#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Саясат

Құрылтай сайлауы: қаржыландыру көздері мен шығыстар түрі аталды

Қаржыландыру, шығыстар, Құрылтай, сайлау, ОСК, Михаил Бортник, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 19:27 Сурет: Zakon.kz
ОСК мүшесі Михаил Бортник 2026 жылғы 1 шілдеде Құрылтай сайлауы мен сайлауалды науқанды қаржыландыру жайына тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, түпкілікті сома үкіметтің шешімімен анықталады.

"Құрылтай депутаттарын сайлау республикалық бюджет қаражаты есебінен жергілікті атқарушы органдарының шоттары арқылы қаржыландырылады деп ойлаймын. Өйткені заңда солай көрсетілген. Алайда сайлау өткізу жайы 2026 жылғы бюджетте қарастырылмаған, сондықтан қаражат үкімет резервінен бөлінетін болады. Ал бүгін қандай да бір цифрлар туралы айтуға әлі ерте, алдында айтқанымдай, шығындар сметасы түзіліп жатыр. Бірақ, сонымен қатар мына жайттарға тоқтала кеткім келеді. Сметаның шамамен 75%-ы сайлау комиссияларының 71 мың мүшесінің еңбекақысын төлеуге жұмсалады. Бұл көрсеткіш өткен референдумның көрсеткіштеріне сай келеді және сол шектерде сайлау комиссиялары мүшелерінің еңбекақысын төлеуге байланысты шығыстарды жоспарлаймыз", – деді Бортник.

Сондай-ақ, оның айтуынша, полиграфиялық өнімдерді дайындау шығындары да қарастырылған.

"Бұған сайлау бюллетеньдері, ақпараттық плакаттар, сайлау учаскелерінде орналастырылатын партиялар туралы ақпараттық қағаздар кіреді. Сондай-ақ сайлау науқанын ақпараттық тұрғыда сүйемелдеу жайы да қарастырылған. Бұл - бейнероликтер, БАҚ-тағы акциялар. Сайлау комиссияларының жұмысын материалдық-техникалық қамсыздандыруды жақсарту үшін жағдайлар жасалатын болады. Жұмысты ұйымдастыру кезінде учаскелік сайлау комиссияларының мүшелері үшін іссапар шығыстары қарастырылады. Сондай-ақ, көлік қызметтері мен байланыс қызметтерінің де шығындары бар. Нақты цифр жайлы кейіннен айтатын боламыз", - деді Бортниик.

Бұған дейін Құрылтай депутаттары сайлауына қатысуға жеті партия рұқсат алғанын жазған болатынбыз.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Доллар, теңге, Ұлттық Банк, мәлімдеме, маусым айы
19:58, Бүгін
Ұлттық Банк теңгеге шаққандағы доллар бағамына қатысты мәлімдеме жасады
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
13:06, 08 мамыр 2026
ОСК Құрылтай сайлауына кететін шығын туралы пікір білдірді
Құрылтай сайлауы, партиялар, Ауыл, Ақ жол, Әділет, Байтақ, Республика, Қазақстан Халқы партиясы, ЖСДП
18:46, Бүгін
Құрылтай сайлауына қатысуға жеті партия рұқсат алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
22:04, Бүгін
В Алматы появились улица имени Дениса Тена
Фото: ATP
21:39, Бүгін
Александр Бублик проиграл в первом круге парного разряда "Уимблдона - 2026"
Фото: qfl.kz
21:10, Бүгін
Марат Еслямов возглавит павлодарский "Иртыш"
Фото: ФК &quot;Тобол&quot;
20:52, Бүгін
"Иртыш" официально объявил об уходе Нурбола Жумаскалиева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: