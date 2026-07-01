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Саясат

Құрылтай сайлауына қатысуға жеті партия рұқсат алды

Құрылтай сайлауы, партиялар, Ауыл, Ақ жол, Әділет, Байтақ, Республика, Қазақстан Халқы партиясы, ЖСДП, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 18:46 Сурет: Zakon.kz
Орталық сайлау комиссиясы 2026 жылғы 1 шілдеде Құрылтай сайлауына партияларды қатыстыру туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жалпы алғанда, қазіргі уақытта сайлауға 7 партияға қатысуға рұқсат берілді.

"Ақ жол" ҚДП республикалық қоғамдық бірлестігін,"Ауыл" партиясын, "Әділет" саяси партиясын, "Байтақ" қазақстандық "жасылдар" партиясын, Қазақстан Халық партиясын, "Республика" партиясын және Жалпыұлттық социал-демократиялық партияны 2026 жылғы 23 тамызға тағайындалған Құрылтай депутаттарын сайлауға қатыстыру туралы қаулы қабылдансын", - деді ОСК төрағасы Нұрлан Әбдіров.

AMANAT партиясына келетін болсақ, ол "Әділет" партиясымен біріктірілетіні белгілі.

"Құрметті әріптестер, ОСК-ға AMANAT партиясынан Құрылтай депутаттары сайлауына қатыспайтындықтары туралы ресми хат келіп түсті. Өтініш қабылданды", - деді Әбдіров.

Бұған дейін ОСК Құрылтай сайлау алды науқандарының негізгі даталарын бекіткен болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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