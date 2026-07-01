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Саясат

ОСК Құрылтай депутаттарын сайлауға арналған сайлау құжаттарының нысандарын айқындады

Сайлау құжаттары, нысан, ОСК, Құрылтай депутаттарын сайлау , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 18:25 Сурет: pexels
Орталық сайлау комиссиясы 2026 жылғы 1 шілдеде 2026 жылғы 23 тамызға тағайындалған Құрылтай депутаттарының сайлауын өткізу үшін сайлау құжаттарының 21 нысанын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Комиссия мүшесі Азамат Айманақұмов "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Конституциялық заңның 12-бабының 6-тармақшасына сәйкес, Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай депутаттарын сайлау жөніндегі сайлау құжаттарының нысандарын айқындайтынын айтты.

"Осыған байланысты Құрылтай сайлау науқаны бойынша сайлау құжаттарының 21 нысаны дайындалды. Сайлау құжаттарының ұсынылатын нысандары "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Конституциялық заңға сәйкес, сайлау науқанының нақты кезеңдерінде сайлау комиссияларының сайлау рәсімдерін рәсімдеу үшін көзделген. Оның ішінде кандидатураны ұсыну, тіркеу кезеңдері, кейбір рәсімдік мәселелер және дауыс беру нәтижелері бойынша нысандар да бар", - деді спикер.

Оның айтуынша, сайлау құжаттарының нысандары Орталық сайлау комиссиясының сайтында орналастырылатын болады.

Бүгін, 2026 жылғы 1 шілдеде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтай депутаттары сайлауын тағайындау туралы жарлыққа қол қойды.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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