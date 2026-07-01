#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Тарихи сайлау – Президент Құрылтай сайлауын 23 тамызға тағайындады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 14:01 Фото: akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 1 шілдеде, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтай депутаттарының сайлауын тағайындау туралы жарлыққа қол қойды. Құжат Ақорданың ресми сайтында жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарлыққа сәйкес, Қазақстан Республикасы Конституциясының 46-бабының 3) тармақшасына және 95-бабының 1-тармағына сәйкес Президент қаулы етті:

  1. Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын сайлау 2026 жылғы 23 тамызға тағайындалсын.
  2. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын сайлауға дайындықты және оны өткізуді ұйымдастырсын.
  3. Қазақстан Республикасының Үкіметі, астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың әкімдері Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын сайлауды ұйымдастырушылық, материалдық -техникалық және қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі барлық қажетті шараларды кідіріссіз қабылдасын.

Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстанда 2026 жылғы 1 шілдеде жаңа Конституция күшіне енді. Осы тарихи оқиғаға орай Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды құттықтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Конституция РК, День Конституции РК
14:45, 20 қаңтар 2026
Ұлттық Құрылтайда президент сайлауына қатысты маңызды ұсыныс көтерілді
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
13:06, 08 мамыр 2026
ОСК Құрылтай сайлауына кететін шығын туралы пікір білдірді
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
14:08, 30 маусым 2026
Тоқаев Құрылтай сайлауын өткізу туралы жарлыққа қол қоятынын мәлімдеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
УЕФА оштрафовал &quot;Астану&quot; на 100 тысяч евро за нарушение финансовых правил
14:17, Бүгін
УЕФА оштрафовал "Астану" на 100 тысяч евро за нарушение финансовых правил - Reuters
Казахстан готов принимать международные соревнования по гимнастике
13:57, Бүгін
Казахстан готов принимать международные соревнования по гимнастике
Португальский форвард Агостиньо перешёл в &quot;Кайсар&quot;
13:42, Бүгін
Португальский форвард Агостиньо перешёл в "Кайсар"
Елена Рыбакина
13:28, Бүгін
"Невероятная цифра одной из величайших чемпионок": Tennis Letter о 300-й победе Рыбакиной
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: