Тарихи сайлау – Президент Құрылтай сайлауын 23 тамызға тағайындады
Фото: akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 1 шілдеде, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтай депутаттарының сайлауын тағайындау туралы жарлыққа қол қойды. Құжат Ақорданың ресми сайтында жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарлыққа сәйкес, Қазақстан Республикасы Конституциясының 46-бабының 3) тармақшасына және 95-бабының 1-тармағына сәйкес Президент қаулы етті:
- Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын сайлау 2026 жылғы 23 тамызға тағайындалсын.
- Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын сайлауға дайындықты және оны өткізуді ұйымдастырсын.
- Қазақстан Республикасының Үкіметі, астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың әкімдері Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын сайлауды ұйымдастырушылық, материалдық -техникалық және қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі барлық қажетті шараларды кідіріссіз қабылдасын.
Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстанда 2026 жылғы 1 шілдеде жаңа Конституция күшіне енді. Осы тарихи оқиғаға орай Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды құттықтады.
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