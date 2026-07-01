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Саясат

ОСК Құрылтай депутаттарын сайлау науқанының негізгі даталарын белгіледі

Сайлау, ОСК, Құрылтай, депутаттар, сайлау науқаны, күнтізбелік жоспар, Мұхтар Ерман, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 18:18 Сурет: pexels
ҚР Орталық сайлау комиссиясы (ОСК) бүгін, 2026 жылғы 1 шілдеде сайлау алдындағы іс-шараларды өткізу кестесін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Мұхтар Ерманның айтуынша, Құрылтай депутаттығына кандидаттарды ұсыну құқығы заңда белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партияларға беріледі. Партиялық тізімдер Орталық сайлау комиссиясына партияның жоғары өкілді органының тиісті хаттамасының үзінді көшірмесімен бірге ұсынылады.

"Кандидаттарды ұсыну кезеңі сайлау уақыты белгіленген күннен бастап дауыс беру күніне дейін 40 күнді қамтиды, яғни 2026 жылғы 2 шілдеде басталып, 13 шілдеде сағат 18:00-де аяқталады. Екінші кезең - партиялық тізімдерді тіркеу. Ол партиялық тізімдерге енгізілген кандидаттардың құжаттарын қабылдауды, уәкілетті мемлекеттік органдармен бірлесіп олардың заң талаптарына сәйкестігін тексеруді қамтиды", - деді Ерман.

Бұл арадағы негізгі талаптардың бірі — Қазақстан Республикасының азаматтығының болуы және соңғы 10 жыл ішінде ел аумағында тұрақты тұруы.

Партиялық тізімдерді тіркеу сайлауға дейін 30 күн қалғанда, яғни 2026 жылғы 23 шілдеде сағат 18:00-де аяқталады.

"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" ҚР Конституциялық Заңының 27-бабының 2-тармағына сәйкес, сайлауалды үгіт жұмыстары партиялық тізімдерді тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін басталып, 2026 жылғы 22 тамыз сағат 00:00-де тоқтатылады. Үгіт кезеңі жалпы 29 күнге созылады.

Сайлау учаскелерінің шекаралары мен учаскелік сайлау комиссияларының құрамы 16 шілдеге дейін жарияланады. Ал сайлаушылар тізімдері 2 тамызға дейін учаскелерге жолданып, 7 тамыздан бастап азаматтардың танысуына ұсынылады.

2026 жылғы 22 тамыз — тыныштық күні.

Дауыс беру 23 тамыз күні жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін өтеді.

Осыдан кейін учаскелік комиссиялар дауыстарды санауға кіріседі. Құрылтай депутаттарын сайлаудың қорытындылары 10 күн ішінде анықталады.

Кесте, Құрылтай, сайлау науқаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 18:18

Сурет: t.me/electionelection



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