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Қоғам

АҚШ Қазақстанға есірткі қылмысына қарсы күресте көмектеседі

Астанада Қазақстан мен АҚШ арасында есірткі мен химиялық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес мәселелері бойынша сараптамалық консультациялар өтті. Кездесуге екі елдің құқық қорғау және мемлекеттік органдарының өкілдері, сондай-ақ халықаралық сарапшылар қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 09:25 Сурет: pexels
Астанада Қазақстан мен АҚШ арасында есірткі мен химиялық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес мәселелері бойынша сараптамалық консультациялар өтті. Кездесуге екі елдің құқық қорғау және мемлекеттік органдарының өкілдері, сондай-ақ халықаралық сарапшылар қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қатысушылар есірткі қылмыстарын анықтаудың заманауи әдістерін, прекурсорларға мониторинг жүргізу, жедел ақпарат алмасу және ведомствоаралық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады.

Қазақстанның Ұлттық ведомствоаралық таргетинг орталығының жұмысына ерекше назар аударылды. Америкалық мамандар есірткі мен химиялық заттардың заңсыз саудасының халықаралық арналарын анықтауда талдау құралдарын, ауқымды деректерді және цифрлық технологияларды пайдалану тәжірибесімен бөлісті.

ҚР ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасының міндетін атқарушы Елдар Әбдікенов қылмыстық топтардың интернетті, криптовалюталарды және халықаралық логистикалық бағыттарды жиі пайдалана бастағанын атап өтті.

ІІМ мәліметінше, 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазақстанда:

  • 4 мыңға жуық есірткі құқық бұзушылығы анықталды;
  • оның ішінде бір трансұлттық топ бар, 6 ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды;
  • синтетикалық есірткі өндіретін 15 жасырын зертхана жабылды;
  • заңсыз айналымнан 10 тоннаға жуық есірткі, оның ішінде 578 келіден астам синтетикалық есірткі тәркіленді;
  • 12 тоннадан астам прекурсордың қара нарыққа түсуіне жол берілмеді.

Кездесу қорытындысы бойынша тараптар тәжірибе алмасуды және трансұлттық есірткі қылмысына қарсы бірлескен жұмысты жалғастыруға уағдаласты.

Бірнеше күн бұрын Алматыда Таиландтан ірі көлемдегі есірткі партиясын әкелуге әрекеттенген 22 жастағы Қазақстан азаматының 16 жылға бас бостандығынан айырылғаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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