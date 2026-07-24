ҰҚК ректор әрі депутат Серғалиевтің ұсталғанын растады
Сурет: wku.edu.kz
Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры әрі облыстық мәслихат депутаты Нұрлан Серғалиевтің ұсталуына қатысты ақпаратқа пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Редакцияның ресми сауалына жауап берген ҰҚК:
"Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді", – деп хабарлады.
Нұрлан Серғалиевтің ұсталғаны туралы ақпарат алғаш рет 2026 жылғы 21 шілдеде заңгер, Батыс Қазақстан облысы қоғамдық кеңесінің мүшесі Бауыржан Ахметжанның жарияланымынан белгілі болды. Оның айтуынша, университет қызметкерлеріне сілтеме жасай отырып, ректор қызметтік өкілетін асыра пайдаланды деген күдікпен ұсталған.
Жергілікті БАҚ мәліметінше, тергеу университеттің ғылымды дамытуға мемлекеттен бөлінген қаражатты жымқыру күдігіне байланысты басталған.
Ал Қазақстанның Ғылым және жоғары білім министрлігі Нұрлан Серғалиевтің ұсталғанын растағанымен, оның нақты қандай себеппен ұсталғаны өздеріне белгісіз екенін мәлімдеді.
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