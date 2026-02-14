#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
496
588.01
6.42
Құқық

ҰҚК Қостанай облысы әкімінің орынбасары ұсталғанын растады

Қостанай облысы әкімінің орынбасары, ұсталды, ҰҚК , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 11:52 Сурет: gov.kz
Әлеуметтік желіде бірнеше күн бұрын Қостанай облысы әкімінің орынбасары Гульбарам Мусағазинаның ұсталғаны туралы ақпарат пайда болды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шендіге қатысты бұл ақпаратты растады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құзырлы ведомство оған қатысты қандай бап бойынша сотқа дейінгі тергеу шаралары жүргізіліп жатқанын нақтыламады.

"ҰҚК Қостанай облысы әкімі орынбасарының ұсталғанын растады... Гүлбарам Мұсағазинаға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр", делінген inform.kz сайтының 2026 жылғы 13 ақпандағы хабарламасында.

Қостанайдың Мамандандырылған тергеу соты әкім орынбасарының ұстау туралы мерзімін белгіледі. Сот отырысы 13 ақпанда өткен.

Ашық дереккөздерде облыс әкімі орынбасарының аты өңірдегі денсаулық сақтау саласындағы резонансты қылмыстық іспен байланыстырылған. Атап айтқанда, Қостанай облыстық денсаулық сақтау басқармасының бұрынғы басшысы Данияр Жандаев, оның орынбасары Ерболат Доспанов және Қарасу аудандық ауруханасының бас дәрігері Владимир Голубевке қатысты қамау шарасы қолданылғаны хабарланған еді.

Оларға медициналық ұйымдар үшін жабдықтарды мемлекеттік сатып алу барысында сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысы бар деген күдікпен сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.

Бұған дейін Қостанай облысының прокуратурасы өңірдің денсаулық сақтау саласындағы бюджет қаражатын жымқыру көлемі 2 млрд теңгеден асқанын мәлімдеген. Тергеу нұсқасына сәйкес, медициналық ұйымдар қажет етілмейтін жабдықтарды негізсіз жоғары бағамен сатып алған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ҰҚК Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Исахов ұсталғанын растады
13:07, 20 шілде 2023
ҰҚК Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Исахов ұсталғанын растады
Шымкенттің бас сәулетшісінің ұсталғанын әкімдік растады
17:48, 20 тамыз 2025
Шымкенттің бас сәулетшісінің ұсталғанын әкімдік растады
ҰҚК Кәрім Мәсімовтің рақымшылық жасау туралы өтініш бергенін растады
13:44, 18 маусым 2024
ҰҚК Кәрім Мәсімовтің рақымшылық жасау туралы өтініш бергенін растады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тренер Шайдорова сделал признание после победы казахстанского фигуриста на Олимпиаде
12:52, Бүгін
Тренер Шайдорова сделал признание после победы казахстанского фигуриста на Олимпиаде
"Барыс" представил сегодняшнего соперника по "матчу жизни" в КХЛ
12:22, Бүгін
"Барыс" представил сегодняшнего соперника по "матчу жизни" в КХЛ
Михаил Шайдоров рассказал о вкладе Дениса Тена в историческое "золото" на Олимпиаде
11:55, Бүгін
Михаил Шайдоров рассказал о вкладе Дениса Тена в историческое "золото" на Олимпиаде
Удивительное совпадение найдено в олимпийских триумфах Шайдорова и его тренера из России
11:30, Бүгін
Удивительное совпадение найдено в олимпийских триумфах Шайдорова и его тренера из России
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: