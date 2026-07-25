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Қоғам

Қазақстанның бірқатар өңіріне аптап ыстық қайта оралады - синоптиктер

Аптап ыстық, Қазақстан, 26 шілде, ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 16:31 Сурет: freepik
"Қазгидромет" мамандары 2026 жылғы 26 шілдеде Қазақстанның қай облыстарында қатты ыстық пен жоғары өрт қаупі сақталатынын айтып, ауа райы болжамымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күндіз Атырау, Батыс Қазақстан облыстарында және Ақтөбе облысының батысы мен оңтүстігінде өте қатты ыстық болатыны болжанады: +40...+43 °C. Маңғыстау облысында күндіз ауа температурасы одан ары қызиды: +43...+45°C.

Күндіз Атырау, Ақтөбе, Қостанай, Алматы, Батыс Қазақстан облыстарында, Ұлытау облысында және Ақмола облысының оңтүстігінде қатты ыстық болады деп күтіледі. Бұл өңірлерде ауа температурасы +35...+39 градус аралығында қалыптасады. Қызылорда және Түркістан облыстарында +40...+42 градус ыстық болатыны болжанады.

  • Жамбыл облысының оңтүстігі мен шығысында, Алматы облысының шығысында, Маңғыстау облысының солтүстігі мен батысында, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігі, солтүстік-батысы және оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының солтүстігі мен орталығында, Қостанай облысының батысы, шығысы және орталығында, Ақмола облысының батысында, Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен оңтүстігінде, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
  • Қызылорда, Жамбыл, Атырау облыстарында, Түркістан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында, Жетісу облысының солтүстігі, шығысы мен орталығында, Қарағанды облысының оңтүстігі мен шығысында, Ұлытау облысында, Ақмола облысының оңтүстік-батысында, Абай облысының солтүстік-шығысы мен оңтүстігінде, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік-шығысы мен орталығында, сондай-ақ Алматы облысының солтүстігі, батысы, оңтүстігі мен орталығында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Ақтөбе облысының батысы, оңтүстігі мен шығысында, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысы мен орталығында, Батыс Қазақстан облысының батысында және Павлодар облысының шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанның үш қаласында 2026 жылғы 25 шілдеде ауаның ластану деңгейі жоғары болатынын ескерткен болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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