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Қоғам

Қазақстанда бір тәулікте орман қорында үш өрт тіркелді

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 19:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 25 шілдеде Қазақстан аумағындағы мемлекеттік орман қоры жерлерінде үш орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz Экология және табиғи ресурстар министрлігіне сілтеме жасап.

Ведомство мәліметінше, өрттің екеуі "Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында болған. Өртті сөндіруге "Қазавиаорманқорғау" РМК-ның Ми-8 тікұшағы жұмылдырылды.

"Орманшылар мен әуе десанты қызметкерлерінің жедел әрі үйлесімді жұмысының нәтижесінде өртті оқшаулау шаралары жедел жүргізілді", – делінген хабарламада.

Ал "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерватында найзағайдың түсуінен аз аумақты қамтыған өрт шыққан. Министрліктің мәліметінше, тілсіз жау қысқа уақыт ішінде толықтай сөндірілді.

Экология және табиғи ресурстар министрлігі өрт қауіпті кезеңде табиғат аясында демалушылар мен орман пайдаланушыларды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға үндеді.

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Айдос Қали
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