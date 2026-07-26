#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
476.07
541.86
6.08
Қоғам

Ақтау маңында үйір жылқының кесірінен жаппай жол апаты болды

Ақтау маңында үйір жылқының кесірінен жаппай жол апаты болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.07.2026 14:36 Сурет: Lada.kz
Ақтау қаласынан шығар жолда жолға шығып кеткен үйір жылқының салдарынан үш көлік жаппай жол-көлік оқиғасына ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 2026 жылғы 26 шілде күні таңғы сағат 04:00 шамасында Ақтаудан әуежай бағытына шығатын жолда, бекеттен шамамен 800 метр жерде болған, деп жазады Lada.

Жол апатына ұшырағандардың айтуынша, Lexus пен Toyota Camry көліктері жолдың бойында еркін жайылып жүрген үйір жылқыға соғылған. Артынан келе жатқан тағы бір Toyota Camry тежегішті дер кезінде басып үлгермей, алдыңғы көлікке соқтығысқан.

Жол апатынан кейін жүргізушілер полиция шақырған. Олардың айтуынша, оқиға орнына келген полиция қызметкерлері жол-көлік оқиғасының сызбасын жасап, кетіп қалған. Алайда жылқылардың иесін анықтау және тиісті шаралар қабылдау үшін ешкім келмеген.

"Жол полициясы келіп, сызбасын сызып, кетіп қалды. Біз малдың иесін анықтап, қауіпсіздік шараларын қабылдау үшін полиция қызметкерлерінің келуін талап етіп жатырмыз. 102 нөміріне қайта-қайта хабарласамыз, бірақ біреуі бұл қала аумағы десе, енді бірі ауданға қарайды дейді, тағы біреулері әлдекімді күтіп отырғанын айтады. Үйір жылқы жолда еркін жайылып жүр, құлақ сырғасы да, таңбасы да жоқ. Абырой болғанда, ешкім зардап шеккен жоқ. Бірақ көліктерге айтарлықтай зақым келді. Біз малдың иесін тауып, істі заң аясында қарауды талап етеміз", – деді жол апатына түскендердің бірі Алмагүл Лепесбаева.

Жүргізушілердің айтуынша, олар оқиға орнында полиция қызметкерлерін алты сағаттан астам күткен. Материал жарияланған сәтте жылқылардың иесі әлі анықталмаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жол апаты, Алматы, Медеу, Керей-Жәнібек Хандар көшесі
22:59, 26 ақпан 2025
Алматыда Медеуге барар жолда жаппай жол апаты болды
жол апаты
23:35, 30 қазан 2023
Алматы-Өскемен тасжолында жылқылардың кесірінен жантүршігерлік жол апаты болды
Жол апаты, Алматы, Рысқұлов даңғылы, Subaru Forester, жүк көлігі
20:55, 08 қаңтар 2025
"Бір адам қаза тауып, екеуі зардап шекті": Алматыда жаппай жол апаты болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Аргентинец Пасторица из &quot;Актобе&quot; остался доволен игрой команды против &quot;Окжетпеса&quot;
16:55, Бүгін
Аргентинец Пасторица из "Актобе" остался доволен игрой команды против "Окжетпеса"
Тим Цзю после победы над Эрролом Спенсом хочет бой за титул в среднем весе
16:36, Бүгін
Тим Цзю после победы над Эрролом Спенсом хочет бой за титул в среднем весе
Ломакин сыграл в квалификации &quot;Челленджера&quot;
16:09, Бүгін
Казахстанец Ломакин преодолел первый круг квалификации "Челленджера" в Турции
Полиция Алматы выступила с обращением перед матчем &quot;Кайрат&quot; – &quot;Ордабасы&quot;
15:47, Бүгін
Полиция Алматы выступила с обращением перед матчем "Кайрат" – "Ордабасы"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: