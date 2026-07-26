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Қоғам

Алматыда самокаттарға қатысты рейдтер жалғасып жатыр

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.07.2026 15:48 Фото: Zakon.kz
Алматыда полиция қызметкерлері профилактикалық рейдтер өткізіп, электрлі самокаттар мен өзге де жеке мобильділік құралдарын пайдаланушыларға жол қозғалысы ережелерін сақтау қажет екенін еске салып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалада электросамокаттар мен басқа да жеке мобильділік құралдарын қауіпсіз пайдаланудың мәдениетін қалыптастыруға бағытталған профилактикалық жұмыстар жалғасып жатыр.

Полицияның 2026 жылғы 25 шілдеде хабарлауынша, электрлі самокаттардың танымалдығы артқан сайын оларды пайдаланушылардың жол қозғалысы ережелерін сақтау жауапкершілігі де артты. Түсіндіру жұмыстары тұрақты жүргізілгеніне қарамастан, патрульдік полиция қызметкерлері жол-көлік оқиғаларына себеп болуы мүмкін құқық бұзушылықтарды анықтауды жалғастырып келеді.

Рейд барысында полиция қызметкерлері пайдаланушылармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, заңнама талаптарын түсіндіріп, белгіленген ережелерді сақтауға үндейді.


"Бүгінде электрлі самокат күнделікті қатынас құралына айналды. Алайда қауіпсіздік әр адамның жеке жауапкершілігінен басталады. Біз бір самокатқа екі, тіпті үш адамның мінуі, көлемді жүк тасымалдауы, жол қозғалысы ережелерін елемеуі сияқты жағдайлармен жиі кездесеміз. Мұндай заң бұзушылықтар жол-көлік оқиғаларының қаупін айтарлықтай арттырады. Барлық пайдаланушыларды белгіленген ережелерді сақтауға, жол қозғалысының өзге қатысушыларына құрметпен қарауға және қабылданып жатқан барлық шараның басты мақсаты – адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау екенін ұмытпауға шақырамыз", – деді Алматы полиция департаментінің профилактикалық жұмысты үйлестіру басқармасы бастығының орынбасары Рүстем Әбдіғалиев.
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Айдос Қали
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