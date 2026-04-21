#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Биыл Алматыда автотұрақ ережелерін бұзудың 15 мыңнан астам дерегі анықталды

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 13:48 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Жол-көлік жағдайын тұрақтандыру және жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру мақсатында полиция қызметкерлері кешенді профилактикалық шаралар жүргізіп жатыр.

Әсіресе көлік құралдарын тоқтату және тұраққа қою қағидаларын сақтау мәселесіне, оның ішінде тұрғын үй аулаларында тәртіптің сақталуына ерекше назар аударылуда. Жыл басынан бері автотұрақ ережелерін бұзудың 15 мыңнан астам дерегі тіркеліп, жолы кесілді.

Полиция қызметкерлері аулалардағы ретсіз автотұрақтың жиі кездесетінін атап өтті. Көліктердің көгалдарға, жаяу жүргіншілер жолына, бордюрларға қойылуы, сондай-ақ абаттандыру талаптарының сақталмауы жиі тіркелуде.

Сонымен қатар төтенше қызметтердің көліктері үшін жолдардың жабылып қалуы ерекше алаңдаушылық тудырады. Мұндай жағдайлар төтенше сәттерде ауыр салдарға әкелуі мүмкін. Анықталған барлық құқық бұзушылық бойынша қолданыстағы заңнама аясында тиісті шаралар қабылданып жатыр.

" Жыл басынан бері автотұрақ қағидаларын бұзудың 15 мыңнан астам дерегі анықталды. Бұл мәселенің өзектілігін көрсетеді. Автотұрақ ережелерін сақтау – тек тәртіп мәселесі емес, бұл ең алдымен қауіпсіздік мәселесі. Көлік құралдары тротуарларға, көгалдарға қойылып немесе өту жолдарын жауып тастағанда, төтенше қызметтердің жұмысына нақты кедергілер туындайды. Ал шұғыл жағдайда әрбір минут маңызды. Осыған байланысты жүргізушілерді жауапкершілік танытып, айналасындағыларға құрметпен қарауға шақырамыз. Аула – ортақ кеңістік, ондағы тәртіп әрқайсымызға байланысты, – деді Алматы қаласы ПД әкімшілік полиция басқармасының бастығы Абдинұр Тасыбаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда кәмелетке толмаған жасөспірімнің көлік басқару дерегі тоқтатылды
16:18, Бүгін
Алматыда кәмелетке толмаған жасөспірімнің көлік басқару дерегі тоқтатылды
ШҚО-да полиция жол ережесін бұзған мыңнан астам жүргізушіні анықтады
09:17, 09 желтоқсан 2025
ШҚО-да полиция жол ережесін бұзған мыңнан астам жүргізушіні анықтады
Алматыда самокаттар жүздеп айыптұраққа шығарылып жатыр
09:14, 09 қыркүйек 2025
Алматыда самокаттар жүздеп айыптұраққа шығарылып жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
18:12, Бүгін
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
Легенда UFC поблагодарил Армана Царукяна за "разгромное поражение"
17:42, Бүгін
Легенда UFC поблагодарил Армана Царукяна за "разгромное поражение"
Сборная Казахстана по фехтованию примет участие на топ-турнире в Турции
17:17, Бүгін
Сборная Казахстана по фехтованию примет участие на топ-турнире в Турции
Два сета решили судьбу матча юных талантов из Казахстана на международном турнире
16:49, Бүгін
Два сета решили судьбу матча юных талантов из Казахстана на международном турнире
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: