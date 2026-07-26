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Қоғам

27 шілдеде елдің бірнеше өңірінде ауа температурасы +45 градусқа дейін көтеріледі

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.07.2026 17:06 Фото: pixabay
"Қазгидромет" 2026 жылғы 27 шілдеде Қазақстанның қай өңірлерінде аптап ыстық болып, өрт қаупі жоғарылайтыны туралы болжам жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күндіз өте қатты ыстық мына өңірлерде күтіледі:

  • Атырау облысында – +40...+43 градус;
  • Ақтөбе облысының батысы мен оңтүстігінде – +40...+43 градус;
  • Маңғыстау облысында – +43...+45 градус.

Аптап ыстық мына өңірлерде болжанады:

  • Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Қостанай, Ақмола және Алматы облыстарында – +35...+39 градус;
  • Маңғыстау облысында – +38...+42 градус;
  • Қызылорда және Түркістан облыстарында – +40...+42 градус.

Сонымен қатар, Жамбыл, Алматы, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарының жекелеген аумақтарында өрт қаупінің жоғары деңгейі сақталады.

Ал Қызылорда, Жамбыл, Атырау облыстарында және Ұлытау облысында, сондай-ақ Түркістан, Жетісу, Қарағанды, Ақмола, Абай, Шығыс Қазақстан, Алматы, Қостанай, Ақтөбе, Маңғыстау, Батыс Қазақстан және Павлодар облыстарының жекелеген аумақтарында төтенше өрт қаупі жарияланды.

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Айдос Қали
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