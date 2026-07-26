27 шілдеде елдің бірнеше өңірінде ауа температурасы +45 градусқа дейін көтеріледі
Фото: pixabay
"Қазгидромет" 2026 жылғы 27 шілдеде Қазақстанның қай өңірлерінде аптап ыстық болып, өрт қаупі жоғарылайтыны туралы болжам жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Күндіз өте қатты ыстық мына өңірлерде күтіледі:
- Атырау облысында – +40...+43 градус;
- Ақтөбе облысының батысы мен оңтүстігінде – +40...+43 градус;
- Маңғыстау облысында – +43...+45 градус.
Аптап ыстық мына өңірлерде болжанады:
- Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Қостанай, Ақмола және Алматы облыстарында – +35...+39 градус;
- Маңғыстау облысында – +38...+42 градус;
- Қызылорда және Түркістан облыстарында – +40...+42 градус.
Сонымен қатар, Жамбыл, Алматы, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарының жекелеген аумақтарында өрт қаупінің жоғары деңгейі сақталады.
Ал Қызылорда, Жамбыл, Атырау облыстарында және Ұлытау облысында, сондай-ақ Түркістан, Жетісу, Қарағанды, Ақмола, Абай, Шығыс Қазақстан, Алматы, Қостанай, Ақтөбе, Маңғыстау, Батыс Қазақстан және Павлодар облыстарының жекелеген аумақтарында төтенше өрт қаупі жарияланды.
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