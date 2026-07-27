Маңғыстауда рақымшылық аясында үш сотталған жазадан босатылды
Фото: Zakon.kz
Маңғыстау облысында рақымшылық туралы заң аясында бес сотталғанға қатысты сот шешімі қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің мәліметінше, пробация қызметінің есебінде тұрған азаматтарға рақымшылық туралы заң талаптары кезең-кезеңімен қолданылып жатыр. Қазір тиісті материалдар қалалық және аудандық соттарда қаралуда.
Бүгінге дейін екі сотталғанның жаза мерзімі қысқартылып, үш азамат жазасының өтелмеген бөлігін өтеуден босатылды.
Соның ішінде Түпқараған аудандық пробация қызметінің есебінде тұрған азаматқа қатысты материал қаралып, Қылмыстық кодекстің 339-бабы бойынша тағайындалған жаза мерзімі қысқартылды.
Түпқараған аудандық пробация қызметі бөлімінің бастығы Айхайбек Нақов әрбір материал жеке қаралып, заң талаптарына сәйкес сотқа жіберілетінін айтты.
"Рақымшылықты қолдану жөніндегі түпкілікті шешімді сот қабылдайды. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасады", – деді ол.
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