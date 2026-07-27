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Қоғам

Қазақстанға аптап ыстықтың жаңа толқыны мен жаңбыр қатар келеді

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 13:57 Фото: pixabay
Алдағы үш күнде Қазақстанда ауа райы күрт құбылады. Ел аумағында найзағай ойнап, өткінші жаңбыр жауады. Ал оңтүстік өңірлерге ауа температурасы +44°C-қа дейін жететін аптап ыстықтың жаңа толқыны жақындап келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі ұсынған 2026 жылғы 28-30 шілдеге арналған ауа райы болжамында айтылған.

"Атмосфералық фронттардың әсерінен Қазақстан аумағында найзағай ойнап, өткінші жаңбыр жауады, жел күшейіп, бұршақ түсуі мүмкін. Шығыс Қазақстан облысында нөсер жаңбыр болжанады", – делінген хабарламада.

Тек республиканың оңтүстігінде Иран аумағынан келетін құрғақ ауа массаларының ықпалымен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

"Ауа температурасына келсек, Қазақстанның батыс өңірлерін қоспағанда, ел аумағының басым бөлігінде күн біртіндеп ысиды", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Болжам бойынша күндіз ауа температурасы:

  • республиканың солтүстік жартысында +30...+38°C-қа;
  • оңтүстік жартысында +33...+44°C-қа дейін көтеріледі.

Бұған дейін "Қазгидромет" 2026 жылғы 27 шілдеге арналған дауылды ескерту жариялаған еді. Синоптиктер Алматы, Шымкент қалалары мен Қазақстанның барлық 17 облысында қауіпті ауа райы құбылыстары күтілетінін ескертті.

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