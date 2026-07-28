Алматыда Тастыбұлақ өзенінің жағалауы көріктендіріледі
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматының Наурызбай ауданында Тастыбұлақ өзенінің Сәбденов көшесінен Райымбек даңғылына дейінгі жағалауын көріктендіру жұмыстары жалғасуда. Бұл туралы Наурызбай ауданы әкімдігінің өкілдері хабарлады.
Жоба аясында өзеннің екі жағалауымен жалпы ұзындығы 1,4 шақырым болатын жүргіншілерге арналған серуендеу аймағы салынады.
Сондай-ақ, тұрғындардың серуендеп, демалуына қолайлы қоғамдық кеңістік қалыптастыру көзделген. Аудан әкімдігінің мәліметінше, жоба қаладағы қоғамдық кеңістіктерді дамытуға және қалалық ортаның жайлылығын арттыруға бағытталған.
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