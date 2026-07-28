#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
476.75
541.59
6.06
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
476.75
541.59
6.06
Қоғам

Қазақстанда аптап ыстық пен бұршақ аралас жаңбыр болжанып отыр

Жаңбыр, күн, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 17:20 Сурет: ЖИ арқылы жасалған
Қазақстанда 29 шілде күні ауа райы құбылмалы болады. Кей өңірлерде ауа температурасы +44°C-қа дейін көтерілсе, бірнеше аймақта найзағай, жаңбыр және бұршақ жаууы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің болжамына сәйкес, ел аумағында күндізгі аптап ыстық күтіледі.

Қатты ыстық:

  • Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарында ауа температурасы +35...+38°C-қа дейін көтеріледі;
  • Алматы облысында, Ұлытау және Жетісу облыстарында, Солтүстік Қазақстан облысында, сондай-ақ Атырау, Ақмола және Қарағанды облыстарының батысында +35...+36°C болады;
  • Қызылорда және Түркістан облыстарында +40...+42°C-қа дейін ыстық болады.

Аптап ыстық:

  • Атырау, Ақтөбе облыстарында және Қостанай облысының оңтүстігінде +40...+43°C;
  • Маңғыстау облысында +43...+44°C-қа дейін көтеріледі.
"Атмосфералық фронтальды бөліктер Қазақстанның басым бөлігінде ауа райының тұрақсыз сипатын сақтайды. Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, кей жерлерде бұршақ түсуі мүмкін", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.

Жауын-шашынсыз ауа райы тек Қазақстанның оңтүстігінде күтіледі.

Сонымен қатар республика бойынша жел күшейеді. Оңтүстік-батыс және оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл болуы мүмкін.

"Қазгидромет" бірқатар аймақта өрт қаупі жоғары екенін ескертті.

Жоғары өрт қаупі:

  • Батыс Қазақстан облысында, Жамбыл облысының оңтүстігі мен шығысында, Алматы облысының шығысында, Маңғыстау облысының солтүстігі мен батысында, Ақтөбе облысының солтүстігі, оңтүстігі және орталығында, Қостанай облысының батысы, шығысы және орталығында, Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстік-батысында, Түркістан облысының оңтүстік-батысы мен шығысында байқалады.

Төтенше өрт қаупі:

  • Қызылорда, Жамбыл, Атырау, Түркістан облыстарында, Жетісу облысының солтүстігі, шығысы мен орталығында, Қарағанды облысы мен Ұлытау облысының оңтүстігі және шығысында, Ақмола облысының батысында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Абай облысының солтүстік-шығысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігі мен орталығында, Алматы облысының солтүстігі, батысы мен оңтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының батысы, шығысы және солтүстік-шығысында, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысы мен орталығында, Павлодар облысының шығысында сақталады.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанды нөсер жаңбыр, найзағай, бұршақ және +42°C дейінгі аптап ыстық күтіп тұр
18:11, 24 шілде 2025
Қазақстанды нөсер жаңбыр, найзағай, бұршақ және +42°C дейінгі аптап ыстық күтіп тұр
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
13:57, 27 шілде 2026
Қазақстанға аптап ыстықтың жаңа толқыны мен жаңбыр қатар келеді
Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
11:53, 15 шілде 2026
Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді: нөсер жаңбыр мен +46 градусқа дейінгі аптап ыстық күтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: hcadmiral.pro
20:04, Бүгін
Решающий буллит Максима Мусорова помог "Адмиралу" одолеть "Шахтёр"
Фото: НОК РК
19:53, Бүгін
Казахстанец Аманали победил венгра и стал чемпионом мира по борьбе
Фото: UWW
19:34, Бүгін
Али Алмас проиграл в финале и стал серебряным призёром чемпионата мира по борьбе
Фото: UWW
19:03, Бүгін
Казахстанский борец Толеугали проведёт утешительную схватку на ЧМ-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: