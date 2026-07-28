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Қоғам

Алматыда ПИК пен МИБ жұмысына қойылатын талаптар күшейтіледі

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 17:24 Фото: Zakon.kz
Алматыда көпқабатты тұрғын үйлерді жылыту маусымына дайындауға бақылау күшейтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматыда қала әкімінің бірінші орынбасары Алмасхан Сматлаевтың төрағалығымен көппәтерлі тұрғын үй қорын басқару және тұрғын үйлерді алдағы жылыту маусымына дайындау мәселесіне арналған кеңейтілген жұмыс кеңесі өтті. Жиынға жауапты басқармалар, аудан әкімдіктері, Төтенше жағдайлар департаменті, ПИК және МИБ қауымдастықтарының өкілдері, сондай-ақ көппәтерлі тұрғын үйлерді басқару органдарының төрағалары қатысты.

Кеңесте тұрғын үй қорын қыс маусымына дайындау, ПИК пен МИБ жұмысының тиімділігін арттыру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ортақ мүлікті күтіп-ұстау және басқару органдарының мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы мәселелері қаралды.

Алматы қаласының Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасының басшысы Шархан Тұрсынбаев тұрғын үй қорының қазіргі жағдайы туралы баяндама жасады.

"Тұрғындардың көппәтерлі үйлерді басқару мен күтіп-ұстау сапасына қоятын талаптары жыл сайын артып келеді. Сондықтан басқару органдары ашық әрі жария жұмыс істеуі, қажетті жөндеу жұмыстарын уақытылы жүргізуі және тұрғын үй иелеріне қаржының қалай жұмсалғаны жөнінде тұрақты түрде есеп беріп отыруға тиіс", – деді Шархан Тұрсынбаев.

Кеңес қорытындысы бойынша Алмасхан Сматлаев көппәтерлі тұрғын үйлерді жылыту маусымына сапалы дайындауды, ортақ мүлікті тексеруді және бірінші кезекте атқарылатын жөндеу жұмыстарын айқындауды тапсырды. Сондай-ақ, тиісті басқармаларға Төтенше жағдайлар департаментімен бірлесіп өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуына бақылауды күшейту, тұрғын үйлердің жертөлелерінде орналасқан коммерциялық нысандарды тексеру және анықталған заң бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қабылдау жүктелді. Бұған қоса, Полиция департаментімен бірлесіп көппәтерлі тұрғын үйлерде заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған профилактикалық жұмыстар күшейтіледі.

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Айдос Қали
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