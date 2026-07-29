#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
477.17
543.26
6.01
Қоғам

Қазақ даласының айбары оралуда: "жолбарыстар" жобасы қалай іске асуда

Қазақ даласының айбары оралуда: &quot;жолбарыстар&quot; жобасы қалай іске асуда , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 16:05 Сурет: pixabay
29 шілде – Халықаралық жолбарыстар күні. Осыған байланысты ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Тұран жолбарыстарын тарихи мекенге қайта оралту жобасының қалай іске асып жатқанын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство атап өткендей, бір кездері қазақ даласын еркін кезген Тұран жолбарысы табиғатымыздың айбыны, жабайы әлемнің шынайы қожайыны болды. Өкінішке қарай, адам әрекетінің салдарынан бұл ерекше жыртқыш туған мекенінен біржола жоғалып кетті.

Бүгінде Қазақстан табиғат тарихындағы маңызды миссиялардың бірін жүзеге асырып келеді – Тұран жолбарысын тарихи мекеніне қайта оралту.

Осы игі бастамада "Іле-Балқаш" мемлекеттік табиғи резерваты ерекше рөл атқарады. Резерват аумағында жолбарысқа қолайлы табиғи орта қалыптастырылып, оның қорек базасы мен биоалуантүрлілігін сақтау бағытында кешенді жұмыстар жүргізіледі.

Мәселен, 2024 жылы Нидерландтан, ал 2026 жылы Ресей Федерациясынан Амур жолбарыстары жеткізілді.

Қазіргі таңда резерваттың арнайы вольер кешенінде жалпы саны алты жолбарыс бейімделу кезеңінен өтіп жатыр. Бұл кезең аяқталғаннан кейін жыртқыштарды жабайы табиғатқа жіберу жоспарланған.

Мамандардың айтуынша, жолбарыс – жай ғана жыртқыш емес. Ол – табиғаттың күш-қуатын, еркіндігін және экожүйенің саулығын білдіретін маңызды белгі. Жолбарыс бар жерде табиғаттың тепе-теңдігі сақталады.

Бұған дейін Эльбруста қаза тапқан альпинистер өздерімен бірге мысығын алып шыққанын, бүгінде жануардың не өлі не тірі екені белгісіз екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК
16:35, Бүгін
Елімізде Туризм индустриясы комитетінің төрағасы мен Мәдениет және ақпарат вице-министрі тағайындалды
Экология министрлігі елімізге тағы бірнеше жолбарыс әкелуді жоспарлап отыр
15:09, 26 наурыз 2025
Экология министрлігі елімізге тағы бірнеше жолбарыс әкелуді жоспарлап отыр
Тазы, казахская порода, собака
12:23, 07 қараша 2024
Қазақы ит тұқымдарының стандарты толықтырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UWW
20:40, Бүгін
Борец из Казахстана Толеугали разгромил иранца и стал бронзовым призёром ЧМ-2026
Фото: ATP
20:09, Бүгін
Александр Бублик снялся с турнира серии "Мастерс" в Монреале
Фото: НОК РК
19:47, Бүгін
"Многому у него научился": Мурат Гассиев рассказал о влиянии Головкина на его карьеру
Фото: НОК РК
19:11, Бүгін
Соня Жиенбаева не смогла выйти во второй круг турнира в Ирландии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: