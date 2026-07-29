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Қоғам

Назгүл Хатепова ауыл шаруашылығы вице-министрі болып тағайындалды

Назгүл Хатепова, ауыл шаруашылығы министрлігі, вице-министр , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 17:08 Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Назгүл Серікқалиқызы Хатепова ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 29 шілдеде ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлады.

Назгүл Хатепова 1990 жылы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген.

  • Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетін, М.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін бітірген. ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын тәмамдап, бизнес және басқару магистрі дәрежесін алды.
  • 2012 жылдан 2021 жылға дейін ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі құрылымында менеджер, сарапшы және бас сарапшы болып жұмыс істеді.
  • 2021–2022 жылдары — ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі ауыл шаруашылығы өнімдерін сертификаттау басқармасының басшысы.
  • 2022–2025 жылдары — ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі аграрлық азық-түлік нарықтары және ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу департаментінің директоры.
  • 2025 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР ауыл шаруашылығы министрлігі, егіншілік департаментінің директоры болып жұмыс істеді.

Бұған дейін Туризм индустриясы комитетінің төрағасы мен Мәдениет және ақпарат вице-министрі жаңадан тағайындалған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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