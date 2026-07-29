"Күн 44 градусқа дейін қызады". Еліміз бойынша 30 шілдеге арналған ауа райы болжамы
Болжамға сәйкес, бейсенбі, 30 шілдеде Қазақстан аумағының басым бөлігінде құбылмалы ауа райы сақталады. Еліміздің бірқатар өңірінде өткінші жаңбыр жауып, күн күркірейді, кей жерлерде бұршақ түсіп, жел күшейеді деп күтіледі. Ал оңтүстік өңірлерде аптап ыстық пен құрғақ ауа райы әлі де өз күшінде болады.
Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты республикамыздың басым бөлігінде жауын-шашын болады деп болжанады.
"Қазақстанның шығысында нөсер жаңбыр жауып, кей аудандарда бұршақ түсуі мүмкін. Ал оңтүстік өңірлерде жауын-шашын болмайды, бірақ кей жерлерде жел күшейіп, шаңды дауыл көтерілуі ықтимал", деп хабарлайды "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Өңірлердегі сынап бағаны жоғары шекті көрсетеді:
- ең жоғары температура Қызылорда облысында тіркеледі деп күтіледі: +44°С.
- Түркістан облысында: +42°С, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында: +41°С, ал Маңғыстаудың оңтүстігі мен солтүстік-шығысында сынап бағаны +42°С-ге дейін көтеріледі.
- Атырау, Қарағанды, Павлодар облыстарында және Абай облысының оңтүстігінде күтіледі: +35°С шамасында.
- Ақтөбе, Қостанай, Ақмола, Жетісу және Ұлытау облыстарында аптап ыстықтың беті қайтпай тұр: +35...+38°С.
- Алматы мен Солтүстік Қазақстан облыстарында ауа температурасы +35...+36°С төңірегінде болмақ.
Шілденің ми қайнатар ыстығына байланысты еліміздің басым бөлігінде жоғары әрі төтенше өрт қаупі сақталып отыр. Әсіресе, Қызылорда, Жамбыл, Атырау, Түркістан облыстарында, сондай-ақ Алматы, Қарағанды, Ақтөбе, Қостанай, Маңғыстау, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Ақмола, Жетісу, Ұлытау және Абай облыстарының кей жерлерінде жағдай күрделірек. Мұндай ауа райында қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтау сұралады.
Бұған дейін синоптиктер еліміздің үш ірі қаласы бойынша 2026 жылғы 30–31 шілде мен 1 тамызға арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын.